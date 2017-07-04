Жіноча збірна України з баскетболу потрапила у сильну групу на жеребкуванні відбору Євро-2019

Сьогодні відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019 з баскетболу серед жіночих національних збірних.

Українки потрапили до другого кошика жеребкування через невдалий виступ на Євро в цьому році. Таким чином команда Володимира Холопова ризикувала зустрітися з сильним суперником у кваліфікації, що й сталося.

Збірна України опинилася в групі F, де зіграє з Голландією, Болгарією та чинним чемпіоном Європи – Іспанією. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної баскетбольної федерації.

Принцип відбору на Євробаскет-2019 залишився колишнім. 32 команди були розділені на 8 груп. Кожна збірна проведе в груповому раунді по 6 ігор (три вдома і три в гостях).

Матчі групового етапу відбіркового турніру пройдуть 6-16 листопада 2017 року, а також 5-15 лютого і 12-22 листопада 2018-го. Свій перший поєдинок українські баскетболістки проведуть проти збірної Нідерландів 11 листопада цього року в гостях, а через чотири дні приймуть вдома Болгарію. Після цього 10-го і 14 лютого національна команда України проведе два матчі поспіль на домашній арені проти Іспанії та Нідерландів відповідно. Завершить кваліфікацію наша команда двома іграми на виїзді - з Болгарією та Іспанією.

Відзначимо, що в 2019 році Євробаскет прийматимуть Сербія та Латвія. У фінальній частині візьмуть участь 12 команд – 8 переможниць груп відбіркового турніру і шість команд, які посіли другі місця.