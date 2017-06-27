Рассел Уестбрук названий найціннішим гравцем НБА сезону 2016/17

Кращим гравцем сезону Національної баскетбольної асоціації 2016/17 названий захисник "Оклахоми Тандер" Рассел Уестбрук, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гравець виграв заочний спір у Джеймса Хардена з "Х'юстон Рокетс" і Каваю Леонарда з "Сан-Антоніо Сперс".

У минулому сезоні Уестбрук запам'ятався феноменальною результативністю. Гравець зробив 42 тріпл-дабла (у трьох показниках статистики набрав більше 10 дій за матч) і, тим самим, побив рекорд Оскара Робертсона. Більше того, гравець встановив "сезонний" тріпл-дабл. Середині показники гравця в 2016/17 - 31,6 очки, 10,7 підбору і 10,4 передачі за 38,8 хвилини гри.

Як повідомляв УНІАН, чемпіоном НБА нинішнього сезону став "Голден Стей Ворріорз", який у фіналі здолав "Клівленд Кавальерс" в п'яти матчах серії до чотирьох перемог - 4:1.