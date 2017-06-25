Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла на чемпіонат Європи

В Андоррі проходить кваліфікаційний турнір до чемпіонату Європи з вуличного баскетболу (3х3), де збірна України вирішила основну задачу і кваліфікувалася у фінал, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі 1/4 фіналу українці обіграли команду Словенії з рахунком 19:14.

Згідно з регламентом змагань у фінал чемпіонату Європи потрапляють всі півфіналісти, а також дві команди, що виграли стикові матчі за 5-8 місця.

Раніше, на груповій стадії змагань, збірна України обіграла команди Ірландії (21:7) і господарів турніру з Андорри (21:14).

У півфіналах зіграють Іспанія - Росія і Латвія - Україна.

Чемпіонат Європи-2017 по стрітболу пройде в Амстердамі (Нідерланди) з 7 по 9 липня.

Як повідомляв УНІАН, напередодні жіноча збірна України посіла підсумкове 7-е місце в своєму відбірковому турнірі і не потрапила у фінал чемпіонату Європи.

На минулому Чемпіонаті світу у Франції жіноча збірна України посіла 3-е місце, а чоловіча - 5-е.