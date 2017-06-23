"Золота майка" легенди баскетболу Джордана побила рекорд на аукціоні

Ігрова майка легендарного американського баскетболіста Майкла Джордана з Олімпіади 1984 року в Лос-Анджелесі продана на аукціоні за рекордні 274 тисячі доларів. Про це в Twitter повідомив журналіст ESPN Даррен Ровелл.

На Іграх-1984 збірна США з баскетболу завоювала золоті медалі. 21-річний Джордан, який виступав під дев'ятим номером, став лідером команди по результативності, набираючи в середньому 17,1 очка за гру.

Попередній рекорд, встановлений на аукціоні баскетбольних ігрових майок, також належав екіпіровці Джордана. У листопаді 2015 року його майка з останнього матчу за «Чикаго Буллс» була продана за 173 тисячі доларів.

12 червня кросівки, в яких Джордан завоював зі збірною США золото на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі, були продані на аукціоні за 190 тисяч доларів.

Майкл Джордан за час ігрової кар'єри шість разів ставав чемпіоном НБА разом з «Чикаго Буллс». Крім того, двічі у складі збірної США вигравав золоту медаль Олімпійських ігор (у Лос-Анджелесі-1984 та Барселоні-1992). З 2010 року Майкл Джордан володіє клубом НБА «Шарлотт Хорнетс».