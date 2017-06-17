Збірна України з баскетболу достроково вийшла в плей-офф Євробаскету

Жіноча національна збірна України з баскетболу достроково вийшла в плей-офф - 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Це стало можливим завдяки перемозі збірної Угорщини над Чехією з рахунком 74:70.

Після 2-го туру змагань у збірної Іспанії дві перемоги і дострокове 1-е місце у груповому турнірі. Команда вийшла безпосередньо у чвертьфінал. У збірних України та Угорщини показник співвідношень перемог/поразок 1/1. В очному матчі у 3-му турі вони оскаржать 2-3 місце, в залежності від чого дізнаються суперника в 1/8 фіналу. Останнє місце також достроково посіла команда Чехії - 0/2, яка втратила шанси на потрапляння в плей-офф.

Суперницями українок та угорок в плей-офф стануть команди Словаччини та Італії. Пари 1/8 фіналу стануть відомі лише після 3-го туру групового турніру.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України програла команді Іспанії з рахунком 54:76