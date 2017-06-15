У рейтингу FIBA - 11-ті, у букмекерів - 7-мі: збірна України завтра стартує на Євробаскеті

Завтра в Чехії стартує чемпіонат Європи з баскетболу серед жіночих команд, в якому візьме участь збірна України.

Напередодні старту Євробаскету-2017 Міжнародна баскетбольна федерація (FIBA) опублікувала фінальний рейтинг жіночих збірних, який склали експерти. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Національна команда України, як і раніше, посідає 11-ту сходинку. Що ж до трійки лідерів, то рейтинг очолили француженки, які змістили з першого місця збірну Іспанії. А трійку найсильніших команд Європи замкнули сербські баскетболістки, які піднялися на одну сходинку перед початком континентальної першості.

Топ-12 європейського рейтингу жіночих збірних за версією FIBA

1. Франція

2. Іспанія

3. Сербія

4. Росія

5. Італія

6. Туреччина

7. Бельгія

8. Словенія

9. Латвія

10. Чорногорія

11. УКРАЇНА

12. Угорщина

На думку букмекерів, трійка фаворитів - Іспанія, Франція та Сербія - мають найбільші шанси на перемогу в турнірі. Найбільші шанси на титул у команди Іспанії, чий коефіцієнт - 2,50. Трохи нижче оцінюють перспективи француженок (3,73) і сербок (4,70).

Збірна України на сьомому місці у букмекерів з коефіцієнтом 14,0.

Вчора українська команда вилетіла в Чехію, а сьогодні провела перше тренування в залі. Заявка збірної включає в себе 12 виконавців:

Захисники: Д'Андра Мосс ("Мерсін", Туреччина), Євгенія Спитковська ("Авангард"), Аріна Білоцерківська ("Судува", Литва), Віта Горобець (ТІМ-СКУФ).

Форварди: Аліна Ягупова, Людмила Науменко (обидві - "Лілль", Франція), Ганна Ольховик (ТІМ-СКУФ), Катерина Дорогобузова (АЗС УМКС, Польща), Ольга Мазніченко ("Монбрізон", Франція), Ольга Яцковець ( "Авангард" ).

Центрові: Таїсія Удоденко ("Німбурк", Чехія), Олеся Малашенко ("Мерсін", Туреччина).

Головний тренер: Володимир Холопов.

Зазначимо, що чемпіонат Європи прийматимуть три арени - «Зимовий стадіон» у Градець-Кралове, а також «Краловка Арена» і «Арена О2» в Празі.

На груповому етапі українки зіграють проти господарок турніру - збірної Чехії, а також проти Іспанії та Угорщини.

Завтра - перша гра з Чехією (початок о 19.00 за київським часом).