Жіноча збірна України з баскетболу програла команді Росії на турнірі в Греції

В Греції стартував товариський баскетбольний турнір, де в стартовому матчі збірна України програла команді Росії, повідомляє Федерація баскетболу України.

Старт зустрічі в цілому проходив за рівної боротьбі, проте Росія пішла на першу перерву за символічного 2-очкового гандикапу. Команда Олександра Васіна трохи краще атакувала з гри, за рахунок чого лідирувала по ходу більшої частини першої десятихвилинки.

Підопічні Володимира Холопова точно не виглядали гірше за росіянок та навіть переважали суперниць у боротьбі на щитах. Більше того вже у дебюті другої десятихвилинки наші дівчата вийшли вперед після відмінного відрізку від Ягупової, яка не тільки набирала очки, а й вдало асистувала партнерам. Але відірватися в рахунку нашим дівчатам не вдалося: гра як і раніше була рівною і на велику перерву росіянки пішли, маючи одне очко переваги. Відзначимо, що українки більше та влучніше атакували з-за дуги у той час як росіянки частіше загравали своїх великих у фарбі.

Перехопити ініціативу в третій чверті команді Володимира Холопова не вдалося. Росіянки як і раніше краще атакували з гри, рідше терли м'яч і при цьому помітно додали на щитах, вигравши в підсумку підбирання. У суперниць варто виділити Вадєєву, яка, вийшовши з лави, відмінно увійшла у гру та була лідером своєї команди. У складі нашої команди, як і в попередніх матчах, багато кидків брала на себе Аліна Ягупова, яка атакувала з непоганим відсотком, проте допустила майже третину командних втрат, 7 раз втративши м'яч по ходу гри.

На жаль, перехопити ініціативу нашим дівчатам так і не вдалося. Росіянки контролювали хід матчу і в четвертій чверті, змушуючи наших баскетболісток здійснювати чимало кидків з опором. У підсумку команді Володимира Холопова завдяки ендвану Мазниченко на останніх секундах матчу вдалося звести чверть до нічиєї, проте загальний рахунок залишився на користь росіянок.

Збірна України перший матч в Греції програла з рахунком 67:73. Другу гру наші дівчата проведуть 8 червня (18:30) і зіграють проти збірної Білорусії.