Збірна України з баскетболу дізналася перших суперників у відборі на чемпіонат світу-2019

У Китаї відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу 2019 року з баскетболу.

Збірна України потрапила до групи B, де вже точно зіграє зі збірними Туреччини та Латвії. Третій суперник України по відбору визначиться за підсумками додаткових стикових матчів.

Результати жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2019:

Група А: Чорногорія, Словенія, X1, Іспанія

Група В: X1, Туреччина, Латвія, Україна

Група С: Польща, X2, Литва, Угорщина

Група D: Італія, X1, Хорватія, Румунія

Група Е: Бельгія, X2, Франція, Росія

Група F: X1, Чехія, Ісландія, Фінляндія

Група G: Німеччина, Сербія, X3, Грузія

Група H: Ізраїль, Великобританія, Греція, X1

Матчі першого етапу кваліфікації пройдуть в листопаді 2017 року та у лютому і червні 2018 року. За підсумками цього раунду визначаться по три кращі команди у восьми групах. Ці збірні вийдуть у другий етап відбору.

На другому етапі 24 команди будуть грати у чотирьох групах. Матчі відбудуться у вересні і листопаді 2018 року і в лютому 2019 року. У фінальний турнір чемпіонату світу вийдуть по три кращі команди з групи.