Американський легіонер "Будівельника" Генрі Дугат визнаний кращим гравцем української Суперліги

Захисник київського "Будівельника" Генрі Дугат отримав нагороду кращому гравцеві сезону в українському баскетболі, повідомляє Sport Arena.

Після заключного матчу сезону, в якому "Будівельник" обіграв "Хімік", Федерація баскетболу України роздала індивідуальні нагороди кращим гравцям сезону 2016/17.

Так, кращим захисником сезону визнано плеймейкера южненського "Хіміка" Джеймі Сміта (18,4 очка, 2,3 підбору і 4,5 передачі в середньому за гру в сезоні 2016/2017).

Приз кращого центрового отримав бігмен "Будівельника" Михайло Анісімов (11,6 очка, 5,3 підбору і 1,9 передачі).

Нарешті, MVP сезону став американський захисник "Будівельника" Генрі Дугат (14,9 очка, 3,8 підбирання і 4,3 передачі), який був лідером київської команди протягом усього сезону.