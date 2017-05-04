39 очок Леброна Джеймса принесли "Клівленд Кавальєрс" перемогу в матчі з "Торонто"

У Національній баскетбольній лізі відбулися чергові два матчі плей-офф, повідомляє офіційний сайт ліги.

«Клівленд Кавальєрс» здобув домашню перемогу над «Торонто Репторс» з рахунком 125:103 у другому поєдинку півфінальної серії Східної конференції. Рахунок в серії став 2-0 на користь «Клівленда».

«Кавальєрс» після 4-ї хвилини поєдинку жодного разу не поступалися в рахунку. Максимальний відрив «Клівленда» становив 30 очок. На рахунку форварда господарів Леброна Джеймса 39 очок, у Кайра Ірвінга — 22 очки і 11 передач.

Тим часом «Сан-Антоніо Сперс» впевнено обіграв «Х'юстон Рокетс» у другому матчі півфіналу Західної конференції. Зустріч завершилася з рахунком 121:96 на користь господарів. Найрезультативнішим у складі «Сан-Антоніо» став Кавай Леонард, що набрав 34 очки. Рахунок у серії став нічийним — 1-1.

Третій і четвертий матчі протистояння пройдуть в Х'юстоні 6-го і 8 травня.

Клівленд – Торонто— 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)

Клівленд: Джеймс (39 + 6 підбирань + 3 перехоплення), Ірвінг (22 + 11 передач), Фрай (18), Шамперт (14 + 6 підбирань), Лав (9 + 7 підбирань), Томпсон (9 + 9 підбирань)

Торонто: Валанчюнас (23 + 5 підбирань), Джозеф (22 + 6 підбирань), Лоурі (20 + 5 передач), Ібака (16 + 5 підбирань)

Рахунок в серії: 2-0

Сан-Антоніо – Х'юстон— 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)

Сан-Антоніо: Леонард (34 + 7 підбирань + 8 передач), Паркер (18), Олдрідж (15 + 8 підбирань), Сіммонс (14), Грін (12), Газоль (6 + 13 підбирань + 4 блок-шота)

Х'юстон: Андерсон (18 + 8 підбирань), Капела (14), Харден (13 + 7 підбирань + 10 передач), Беверлі (12), Гордон (15), Нене (10)

Рахунок в серії: 1-1