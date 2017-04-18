Столичний "Будівельник" вийшов у фінал баскетбольної Суперліги, обігравши "Черкаські мавпи"

Київський "Будівельник" в третій грі обіграв "Черкаські мавпи" і здобув загальну перемогу у півфінальній серії баскетбольної Суперліги з рахунком 3:0. Суперником киян у фіналі буде южненський "Хімік", повідомляє офіційний сайт ФБУ.

На старті матчу в Черкасах у діях обох команд відчувався мандраж, про що свідчили незрозумілі промахи на перших хвилинах. Першим гру в свої руки взяв Дугат, який набрав 7 очок поспіль, оформивши міні-ривок "Будівельника". На активність американця господарі відповіли більш командними діями, реалізувавши вільні дальні і грамотно загравши своїх бігменів у штрафній зоні. Однак на першу перерву завдяки двом влучним атакам поспіль від Отверченка лідерами пішли кияни, які отримали символічне одне очко переваги.

Другу чверть можна сміливо назвати чвертю імені Михайла Анісімова. Господарі не впоралися з центровим киян, який раз по раз перегравав своїх опонентів у штрафній зоні. "Мавпи", в свою чергу, продовжували діяти більш командно, а лідером в атаці у господарів став Івшин, який набрав 10 очок за першу половину. Відзначимо, що за другу десятихвилинку лідер змінювався вісім разів, однак на велику перерву за 4-очкової переваги пішли підопічні Коваля - 5 очок Філдса під завісу першої половини знову вивели його команду вперед.

Після великої перерви команди зробили акцент на дальніх кидках, і варто сказати, що така тактика краще спрацювала у виконанні киян. Крутоус, Дроздов і Отверченко перестріляли Чумакова та Бояркіна, дозволивши гостям відірватися на максимальні в цьому матчі 12 очок. До всіх бід господарів додалися і 4 фоли Тихонова - чи не єдиного бігмена, який у цьому матчі міг впоратися з Анісімовим у зоні.

Вже в дебюті четвертої чверті Будівельник швидко відправив суперника в глибокий нокаут. Кияни добили "Мавп" все тією ж зброєю - дальніми влучаннями, які в цьому матчі залітали у киян з фантастичним відсотком, а ефектний ендван Крутоуса за 7 хвилин до сирени зробив перевагу киян 20-очковою. До честі господарів, вони зуміли повернути інтригу в матчі, зробивши фантастичний ривок 18:3! "Мавпи" відзахищалися в трисекундній і розстріляли суперника влучними кидками з-за дуги, скоротивши відставання до 6 очок, однак зробити останній крок не зуміли. Дугат і Крутоус знов зробили відрив киян 12-очковим, остаточно знявши всі питання в цьому матчі за хвилину до сирени.

Кияни оформили потужний ривок у другій половині третього матчу серії і виграли гру з рахунком 90:84, вийшовши у фінал Суперліги Парі-Матч.

Черкаські Мавпи - Будівельник 84:90 (16:17, 20:23, 18:26, 30:24)

Черкаси, ПС Будівельник

Черкаські Мавпи: Івшин 15, Бояркін 14 + 7 передач, Девіс 13, Чумаков 11, Кальніченко 10 + 10 підбирань

Будівельник: Крутоус 17, Отверченко 17, Дугат 16, Анісімов 14 + 6 підбирань, Філдс 12 + 6 пібирань + 3 передачі

Рахунок у серії - 0:3