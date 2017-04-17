"Портленд" поступився у стартовому матчі плей-офф НБА, а "Чикаго" обіграли "Бостон"

У Національній баскетбольній лізі завершився другий ігровий день стадії плей-офф, в рамках якого відбулися чотири матчі. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

«Чикаго Буллз» перемогли «Бостон Селтікс» у першому поєдинку першого раунду плей-офф. Зустріч відбулася на арені «Ті-Ді Гарден» в Бостоні і завершилася з рахунком 106:102 на користь гостей. Найрезультативнішим гравцем у переможців став Джиммі Батлер.

«Голден Стейт Ворріорз» на своєму майданчику обіграли «Портленд Трейл Блейзерс» - 121:109. Більшу частину зустрічі гра йшла на рівних, проте в кінцівці сильнішими виявилися «Ворріорз». Результативніше всіх в цій зустрічі зіграв захисник «Портленда» Сі Джей Макколум (41 очко), 34 бали набрав Деміан Ліллард.

"Вашингтон Візардс" також повели в серії проти "Атланти Хоукс", а "Х'юстон Рокетс" не залишили шансів "Оклахомі" (+30 очок).

«Вашингтон Візардс» - «Атланта Хоукс» 114:107 (25:29, 20:19, 38:28, 31:31)

серія - 1:0

«Вашингтон Візардс»: Уолл (32 + 14 передач), Бив (22), М-ф Морріс (21 + 7 підбирань + 4 блок-шота), Гортат (14 + 10 підбирань), Портер (10 + 9 підбирань) – старт; Убре (11), Богданович (4), Дженнінгс (0), Саторанскі (0), Сміт (0).

«Атланта Хоукс»: Шредер (25 + 9 передач), Миллсеп (19), Прінс (14), Хардуей (7 + 7 підбирань), Ховард (7 + 14 підбирань) – старт; Бейзмор (12), Ільясова (9 + 9 підбирань), Мускала (8), Данліві (4), Кальдерон (2).

«Голден Стейт Ворріорз» - «Портленд Трэйл Блейзерс» 121:109 (31:27, 25:29, 32:32, 33:21)

серія - 1:0

«Голден Стейт Ворріорз»: Дюрент (32 + 10 підбирань), Каррі (29 + 5 втрат), Грін (19 + 12 підбирань + 9 передач + 5 блок-шотів), Томпсон (15), Пачулія (4) – старт; Кларк (12), Макгі (6), Лівінгстон (2), Ігудала (2), Маккоу (0), Макаді (0), Вест (0).

«Портленд Трэйл Блейзери»: Макколлум (41 + 8 підбирань), Ліллард (34), Тернер (12 + 10 підбирань), Харклесс (11), Вонле (2) – старт; Напьєр (3), Кребб (3), Коннотон (3), Аміну (0), Ленард (0).

«Бостон Селтікс» - «Чикаго Буллз» 102:106 (28:23, 18:25, 28:26, 28:32)

серія - 0:1

«Бостон Селтікс»: Томас (33 + 6 передач + 6 втрат), Хорфорд (19 + 7 підбирань + 8 передач), Бредлі (14), Краудер (9 + 8 підбирань), Джонсон (5) – старт; Смарт (9 + 6 передач), Олінік (7), Браун (5), Грін (1), Жеребко (0), Зеллер (0).

«Чикаго Буллз»: Батлер (30 + 9 підбирань + 5 втрат), Лопес (14 + 11 підбирань), Рондо (12 + 7 підбирань + 6 передач), Вейд (11 + 6 передач), Миротич (4) – старт; Портіс (19 + 9 підбирань), Грант (6), Ципзер (6), Фелісіо (4).

«Х'юстон Рокетс» - «Оклахома-Сіті Тандер» 118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13)

серія - 1:0

«Х'юстон Рокетс»: Харден (37 + 7 підбирань + 9 передач), Беверлі (21 + 10 підбирань), Капела (14 + 7 підбирань), Аріза (4), Андерсон (4 + 12 підбирань) – старт; Нене (15), Вільямс (11), Гордон (8), Браун (3), Харрелл (1), Вільямс (0).

«Оклахома-Сіті Тандер»: Уестбрук (22 + 11 підбирань + 7 передач + 9 втрат), Роберсон (18 + 7 підбирань), Оладіпо (6), Адамс (6), Гібсон (5) – старт; Грант (10), Кантер (8), Крістон (5), Сабоніс (4), Макдермотт (3), Коул (0), Абринес (0).