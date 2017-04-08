Клуб українця Олексія Леня "Фінікс" перервав серію з 13 поразок у НБА

У ніч на 8 квітня у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулося дев'ять матчів, повідомляє офіційний сайт НБА.

Команда «Фінікс Санз», у складі якої виступає українець Олексій Лень, в рідних стінах розгромила «Оклахому-Сіті Тандер» з рахунком 120:99. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став атакуючий захисник Девін Букер, який набрав 37 очок. Легкий форвард Ті Джей Уоррен оформив дабл-дабл - 23 очка та 16 підбирань.

Український центровий Олексій Лень вийшов в основі, зіграв 21 хвилину, за які набрав 9 очок, зробив 10 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення. В його активі 1 блокшот. Лень здійснив 1 втрату та отримав 6 фолів.

Завдяки перемозі «Санз» перервали серію з 13 поразок, але, як і раніше, на останньому місці в Західній конференції (23 перемоги, 57 поразок).

Фінікс – Оклахома-Сіті 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27)

Фінікс: Букер (37), Уоррен (23 + 16 підбирань), Юліс (12), Джонс (11), Дадлі (11), Вільямс (11), Лінь (9 + 10 підбирань), Кріс (4), Бендер (2)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (23 + 12 підбирань + 8 передач), Кантер (17), Гібсон (12), Адамс (12 + 11 підбирань), Макдермотт (11), Оладипо (7), Сабоніс (6), Грант (4), Коул (3), Крістон (2), Синглер (2)

Клівленд – Атланта 100:114 (19:21, 31:31, 28:31, 22:31)

Клівленд: Джеймс (27), Ірвінг (18), Фрай (16), Лав (15 + 15 підбирань), Корвер (9), Вільямс (4), Джефферсон (4), Джей Ар Сміт (3), Вільямс (2), Сендерс (2)

Атланта: Хардуей (22), Данліві (20), Ільясова (13), Мускала (13), Хамфріс (12), Ділейні (10 + 8 передач), Бембрі (8), Кальдерон (7), Прінс (5), Келлі (4)

Торонто – Майамі 96:94 (26:19, 27:24, 17:22, 26:29)

Торонто: ДеРозан (38), Джозеф (14), Лоурі (12), Ібака (11), Валанчюнас (9 + 10 підбирань), Керролл (7), Паттерсон (3), Райт (2)

Майамі: Дж. Джонсон (22 + 10 підбирань), Драгіч (18), Уайтсайд (12 + 10 підбирань), Еллінгтон (12), Річардсон (10), Макгрудер (9), Джонсон (9), Рід (2)

Х'юстон – Детройт 109:114 (30:24, 24:28, 33:23, 22:39)

Х'юстон: Харден (33 + 12 передач), Вільямс (15), Гордон (13), Харрелл (13), Андерсон (9), Нене (8), Беверлі (6 + 13 підбирань), Аріза (6), Вільямс (4), Онуаку (2)

Детройт: Мар'янович (27 + 12 підбирань), Сміт (20), Харріс (17),Елленсон (15 + 11 підбирань), Джонсон (13), Драммонд (8), Буллок (6), Удрих (4), Колдуелл-Поуп (2), М-з Морріс (2)

Мемфіс – Нью-Йорк 101:88 (27:21, 26:26, 17:25, 31:16)

Мемфіс: Конлі (31), Марк Газоль (16 + 10 підбирань), Селден (13), Картер (12), Аллен (10), Грін (10), Райт (4), Болдуін (3), Рендолф (2)

Нью-Йорк: Лі (16), Ндур (15), Холідей (12), Эрнангомес (11 + 10 підбирань), Кузминскас (10), О'Куінн (9), Вуячич (7), Пламлі (4), Бейкер (2), Рендл (2)

Даллас, Сан – Антоніо 89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27)

Даллас: Пауелл (12), Феррелл (11), Барнс (8), Новіцкі (8), Ноел (8), Бареа (8), Харріс (7), Бруссино (7), Межри (6), Меттьюз (6), Фінні-Сміт (4), Ютофф (4)

Сан-Антоніо: Форбс (27 + 6 передач), Бертанс (19), Лі (16 + 13 підбирань), Сіммонс (12), Дедмон (10 + 13 підбирань), Андерсон (9 + 10 підбирань), Ентоні (7), Міллс (2)

Юта – Міннесота 120:113 (29:31, 26:29, 40:28, 25:25)

Юта: Хейворд (39), Джонсон (22), Гобер (16), Инглс (11), Фейворс (13), Екзам (9), Худ (6), Мак (3), Уіті (1)

Міннесота: Таунс (32 + 13 підбирань), Рубіо (26 + 12 передач), Віггінс (25), Мухаммад (11), Раш (6), Дженг (6). Данн (3), Джонс (2), Каспі (2)

Денвер – Нью-Орлеан 122:106 (30:25, 21:25, 41:24, 30:32)

Денвер: Мюррей (30), Йокіч (23 + 12 підбирань), Харріс (20), Галлінарі (13), Мудіай (9), Пламлі (8), Чендлер (7), Фарід (7), Ернангомес (5)

Нью-Орлеан: Девіс (25), Кроуфорд (20), Аженса (15),Мур (10), Холідей (9), Кук (8), Діалло (6), Хілл (5), Каннінгем (4). Мотеюнас (4)

Лейкерс – Сакраменто 98:94 (18:31, 26:14, 25:25, 29:24)

Лейкерс: Рендл (25), Інгрем (14), Расселл (13), Кларксон (12), Робінсон (9), Ненсі (7 + 11 підбирань), Брюер (6), Блек (6), Енніс (4), Метта Уолд Піс (2)

Сакраменто: Лабіссьер (19), Хілд (17), Коллісон (15 + 10 передач), Коулі-Стайн (14), Папаянніс (10 + 10 підбирань), Маклемор (9), Геллоуей (5), Еванс (3), Аффлало (2)

Східна конференція

1. *Клівленд Кавальерс – 51 перемога/28 поразок

2. *Бостон Селтікс – 50/29

3. *Торонто Репторс – 49/31

4. *Вашингтон Візардс – 48/31

5. Атланта Хоукс – 41/38

6. Мілуокі Бакс – 40/39

7. Чикаго Буллз – 39/40

8. Індіана Пейсерс – 39/40

9. Майамі Хіт – 38/41

10. Детройт Пістонс – 36/43

11. Шарлотт Хорнетс – 36/43

12. **Нью-Йорк Нікс – 30/50

13. **Орландо Меджік – 28/51

14. **Філадельфія Сиксерс – 28/51

15. **Бруклін Нетс – 19/60

Західна конференція

1. * Голден Стейт Ворріорз – 65 перемог / 14 поразок

2. *Сан-Антоніо Сперс – 61/18

3. *Х'юстон Рокетс – 53/26

4. *Юта Джаз – 49/30

5. *Лос-Анджелес Кліпперс – 48/31

6. *Оклахома-Сіті Тандер – 45/34

7. *Мемфіс Гріззліз – 43/37

8. Портленд Трэйл Блейзери – 39/40

9. Денвер Наггетс -38/41

10. **Нью-Орлеан Пеліканса – 33/46

11. **Даллас Маверікс – 32/47

12. **Сакраменто Кінгз – 31/48

13. **Міннесота Тимбервулвз – 31/48

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 24/55

15. **Фінікс Санз – 23/57

* Забезпечили місце в плей-офф

** Вибули з гонки за місце в плей-офф