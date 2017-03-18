Будівельник розгромив Миколаїв у матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги

У Києві завершився матч останнього туру регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Будівельник" приймав "Миколаїв" і розтрощив суперника з рахунком 118:80, повідомляє офіційний сайт змагань.

У дебюті матчу Будівельник влаштував своїм уболівальникам свято атакуючого баскетболу. Кияни за стартові 10 хвилин настріляли в кільце "корабелів" 39 очок, реалізувавши 78% кидків з гри та 71% спроб з-за дуги. Кияни за чверть допустили лише одну втрату, видавши практично ідеальну десятихвилинку за підсумками якої отримали солідні 19 очок переваги.

У другій чверті господарі трохи зменшили оберти, чим скористався Миколаїв, який виграв другу чверть за 4-очкової переваги. Однак завдяки перевазі, здобутій у дебюті матчу, кияни вирушили на велику перерву за комфортного 15-очкового гандикапу, а захисник столичного клубу Філдс вже у першій половині записав до активу 16 очок.

У третій чверті Будівельник знову включився в атаці, розвіявши будь-які надії гостей на камбек. Кияни задавили суперника в "фарбі", набравши 34 очки за десятихвилинку. Вже за підсумками 30 хвилин матчу господарі набрали 91(!) очко, а за 5 хвилин до фінальної сирени "пробили" сотню - інтрига була лише в тому, чи зуміє команда Володимира Коваля в своєму останньому матчі регулярного чемпіонату знову оновити рекорд результативності сезону. І це киянам вдалося - рекорд Запоріжжя-ZOG (113 очок) не протримався і дня. Кияни поглумилися над захистом миколаївців, відвантаживши команді Сергія Кірлана 118 очок.

"Корабели" не зуміли нав'язати боротьбу переможцю регулярного чемпіонату і завершили "регулярку" на 7-му місці, отримавши в суперники по першому раунду плей-офф южненський Хімік.

Будівельник – Миколаїв 118:80 (39:20, 18:22, 34:20, 27:18)

Будівельник: Філдс 21 + 10 передач + 6 підбирань, Дугат 21 + 6 підбиранб + 5 передач, Завадський 18, Анісімов 13 + 6 підбирань, Вінтоняк 10

Миколаїв: Швець 21 + 12 підбиранб, Чемякін 19, Галенко 11