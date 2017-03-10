"Фінікс" українця Леня програв "Лейкерс" в черговому матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня поступився "Лос-Анджелес Лейкерс" з рахунком 110:122, повідомляє офіційний сайт ліги.

На рахунку Леня в цьому матчі 8 очок,

Детройт – Клівленд— 106:101 (22:29, 33:23, 18:28, 33:21)

Д: Джексон (21), Драммонд (20 + 16 підбирань), Колдуелл-Поуп (15), Харріс (15 + 9 підбирань), Морріс (12), Сміт (12)

К: Джеймс (29 + 13 підбирань + 10 передач), Ірвінг (27), Фрай (15 + 9 підбирань), Джефферсон (9 + 7 підбирань)

Мемфіс – Кліпперс— 98:114 (21:26, 24:28, 20:31, 33:29)

М: Газоль (20), Рендолф (18 + 11 підбирань), Деніелс (13),Конлі (13), Райт (8), Аллен (9)

ЛАК: Стать (19 + 7 передач), Ріверс (18), Медик (15), Гріффін (14 + 12 підбирань + 8 передач), Кроуфорд (14), Фелтон (13), Джордан (5 + 11 підбирань)

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо— 102:92 (29:28, 27:21, 26:22, 20:21)

ОС: Уестбрук (23 + 13 підбирань + 13 передач), Оладипо (20), Кантер (14 + 10 підбирань), Адамс (11), Макдермотт (11)

САС: Леонард (19), Газоль (18 + 7 підбирань), Олдрідж (17), Грін (9), Дедмон (8 + 8 підбирань)

Портленд — Філадельфія — 114:108 ВІД (27:17, 30:35, 19:26, 21:19, 17:11)

П: Нуркич (28 + 20 підбирань + 8 передач + 6 блок-шотів), Лиллард (24), МакКоллум (23), Крэбб (18), Харклесс (10 + 9 підбирань)

Ф: Шарич (28 + 9 підбирань), Ковінгтон (24 + 13 підбирань), Окафор (16 + 8 поборів), Хендерсон (14), Родрігес (8 + 6 передач)

Фінікс – Лейкерс— 110:122 (33:32, 30:29, 18:29, 29:32)

Ф: Букер (23), Кріс (18), Уоррен (17 + 13 підбирань), Вільямс (16 + 10 підбирань), Бледсоу (13 + 7 підбирань + 7 втрат), Лэнь (8)

ЛАЛ: Расселл (28), Кларксон (19), Зубац (14), Ненсі (13 + 8 підбирань), Інгрем (14), Рендл (13 + 8 підбирань).

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Голден Стейт Уорріорс] Голден Стейт 52 перемоги, 12 поразок

2 [Лос-Анджелес Кліпперс] Кліпперс 39 26

3 [Сакраменто Кінгз] Сакраменто 25 39

4 [Фінікс Санз] Фінікс 21 44

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 45

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Клівленд Кавальерс] Клівленд 42 21

2 [Індіана Пейсерс] Індіана 33 31

3 [Детройт Пистонз] Детройт 32 33

4 [Чикаго Буллз] Чикаго 31 33

5 [Мілуокі Бакс] Мілуокі 30 33

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Бостон Селтікс] Бостон 41 24

2 [Торонто Репторс] Торонто 38 26

3 [Нью-Йорк Нікс] Нью-Йорк 26 39

4 [Філадельфія 76ерс] Філадельфія 23 41

5 [Бруклін Нетс] Бруклін 11 52

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Юта Джаз] Юта 41 24

2 [Оклахома Сіті Тандер] Оклахома 36 29

3 [Денвер Наггетс] Денвер 29 35

4 [Портленд Трэйл Блейзери] Портленд 28 35

5 [Міннесота Тимбервулвз] Міннесота 26 37

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Антоніо Сперс] Сан-Антоніо 50 14

2 [Х'юстон Рокетс] Х'юстон 44 21

3 [Мемфіс Грізліс] Мемфіс 36 29

4 [Даллас Маверікс] Даллас 27 36

5 [Нью-Орлеан Пеліканса] Нью-Орлеан 25 40

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Уізардз] Вашингтон 39 24

2 [Атланта Хокс] Атланта 35 29

3 [Майамі Хіт] Майамі 31 34

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 28 36

5 [Орландо Меджік] Орландо 24 41