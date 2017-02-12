"Фінікс" українця Леня розгромно програв "Хьюстону" в черговому матчі НБА
Гра завершилася з рахунком 133:102 на користь "Рокетс".
У ніч на неділю в Національній баскетбольній ассоцаціі відбулися 8 матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня з розгромним рахунком поступився "Х'юстон Рокетс", повідомляє офіційний сайт ліги.
Гра завершилася з рахунком 133:102 на користь "Рокетс".
Лень набрав у цій грі 13 очок і зробив 8 підбирань.
Х'юстон – Фінікс 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)
Х'юстон: Харден (40 + 8 передач + 8 втрат), Беверлі (19 + 10 підбирань), Андерсон (16), Деккер (14), Аріза (9 + 9 підбирань), Капела (9), Брюер (9), Харрелл (8), Макдэниэлс (5), Браун (2), Нене (2 + 7 підбирань)
Фінікс: Букер (18), Уоррен (14), Лінь (13 + 8 підбирань), Юліс (13 + 6 передач), Барбоза (12), Дадлі (12), Кріс (7), Найт (3), Прайс (3), Такер (3), Джонс (2), Вільямс (2)
Клівленд – Денвер 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)
Клівленд: Ірвінг (27), Джеймс (27 + 12 передач + 6 втрат), Лав (16 + 9 підбирань), Корвер (14), Томпсон (13 + 13 підбирань), Лиггинс (9), Фрай (8), Вільямс (7), Джефферсон (4)
Денвер: Йокіч (27 + 13 підбирань + 5 втрат), Харріс (16), Мюррей (16), Чендлер (13), Нельсон (12 + 8 підбирань + 8 передач), Бартон (12), О Брайант (6), Эрнангомес (4), Артур (3)
Оклахома-Сіті – Голден Стейт 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)
Оклахома-Сіті: Уестбрук (47 + 11 підбирань + 8 передач + 11 втрат), Оладипо (20), Адамс (13), Сабоніс (9), Грант (8), Роберсон (6 + 11 підбирань), Морроу (5), Ловернь (4), Абринес (2)
Голден Стейт: Дюрант (34 + 9 підбирань), Каррі (26 + 8 підбирань + 9 передач), Томпсон (26), Макгі (16), Игудала (8), Лівінгстон (6), Грін (6 + 8 підбирань + 8 передач), Макаді (4), Луні (4)
Шарлотт – Кліпперс 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)
Шарлотт: Батюм (25 + 8 передач), Камінські (20 + 8 підбирань), Белинелли (17), Лемб (13)
Кліпперс: Кроуфорд (22), Гріффін (20 + 12 підбирань + 8 передач), Ріверс (18 + 5 втрат), Медик (10), Фелтон (9 + 7 підбирань), Мба а Муте (8), Джордан (4 + 16 підбирань)
Індіана – Мілуокі 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)
Індіана: Майлз (23), Тернер (18 + 6 передач), Елліс (18 + 5 втрат), Джордж (13 + 8 підбирань + 5 втрат), Джефферсон (8)
Мілуокі: Адетокумбо (20 + 8 підбирань + 10 передач), Телетович (19), Брогдон (17), Монро (17 + 8 підбирань), Снелл (13), Мэйкер (12)
Філадельфія – Майамі 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)
Філадельфія: Ковінгтон (19 + 7 підбирань), Ноел (19), Шарич (19), Хендерсон (14), Ільясова (14), Макконнелл (11 + 10 передач), Стаускас (11)
Майамі: Драгіч (30 + 7 втрат), Дж. Джонсон (26), Джонсон (17), Еллінгтон (16), Уайтсайд (12 + 19 підбирань)
Даллас – Орландо 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)
Даллас: Меттьюз (20 + 6 передач), Сет Каррі (14), Новіцкі (14), Феррелл (10 + 7 передач), Бруссино (10), Андерсон (9), Пауелл (9), Межри (4 + 15 підбирань)
Орландо: Бийомбо (15 + 7 підбирань), Фурньє (14), Уотсон (10), Ібака (8), Пейтон (8), Хезонья (7), Грін (7), Вучевич (3 + 10 підбирань)
Юта – Бостон 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)
Юта: Хейворд (31), Джордж Хілл (22), Гобер (14 + 14 підбирань), Инглс (8), Лайлс (8)
Бостон: Томас (29), Олиник (19 + 7 підбирань), Грін (16), Хорфорд (16 + 9 підбирань), Смарт (10), Янг (10)
Східна конференція
1. Клівленд Кавальерс – 37 перемог / 16 поразок
2. Бостон Селтікс – 35/19
3. Вашингтон Візардс – 32/21
4. Торонто Репторс – 32/22
5. Атланта Хоукс – 31/23
6. Індіана Пейсерс – 29/25
7. Чикаго Буллз – 26/28
8. Детройт Пістонс – 24/29
9. Шарлотт Хорнетс – 24/30
10. Майамі Хіт – 24/31
11. Мілуокі Бакс – 23/30
12. Нью-Йорк Нікс – 22/33
13. Філадельфія Сиксерс – 20/34
14. Орландо Меджік – 20/36
15. Бруклін Нетс – 9/45
Західна конференція
1. Голден Стейт Ворріорз – 46 перемог /8 поразок
2. Сан-Антоніо Сперс – 41/12
3. Х'юстон Рокетс – 40/17
4. Юта Джаз – 34/21
5. Лос-Анджелес Кліпперс – 33/21
6. Мемфіс Гріззліз – 33/23
7. Оклахома-Сіті Тандер – 31/24
8. Денвер Наггетс – 24/30
9. Портленд Трэйл Блейзери – 23/30
10. Даллас Маверікс – 22/32
11. Сакраменто Кінгз – 22/32
12. Нью-Орлеан Пеліканса – 21/33
13. Міннесота Тимбервулвз – 20/34
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37
15. Фінікс Санз – 17/38