"Фінікс" українця Леня розгромно програв "Хьюстону" в черговому матчі НБА

Гра завершилася з рахунком 133:102 на користь "Рокетс".

У ніч на неділю в Національній баскетбольній ассоцаціі відбулися 8 матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня з розгромним рахунком поступився "Х'юстон Рокетс", повідомляє офіційний сайт ліги. Гра завершилася з рахунком 133:102 на користь "Рокетс". Лень набрав у цій грі 13 очок і зробив 8 підбирань. Х'юстон – Фінікс 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25) Х'юстон: Харден (40 + 8 передач + 8 втрат), Беверлі (19 + 10 підбирань), Андерсон (16), Деккер (14), Аріза (9 + 9 підбирань), Капела (9), Брюер (9), Харрелл (8), Макдэниэлс (5), Браун (2), Нене (2 + 7 підбирань) Фінікс: Букер (18), Уоррен (14), Лінь (13 + 8 підбирань), Юліс (13 + 6 передач), Барбоза (12), Дадлі (12), Кріс (7), Найт (3), Прайс (3), Такер (3), Джонс (2), Вільямс (2) Клівленд – Денвер 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31) Клівленд: Ірвінг (27), Джеймс (27 + 12 передач + 6 втрат), Лав (16 + 9 підбирань), Корвер (14), Томпсон (13 + 13 підбирань), Лиггинс (9), Фрай (8), Вільямс (7), Джефферсон (4) Денвер: Йокіч (27 + 13 підбирань + 5 втрат), Харріс (16), Мюррей (16), Чендлер (13), Нельсон (12 + 8 підбирань + 8 передач), Бартон (12), О Брайант (6), Эрнангомес (4), Артур (3) Оклахома-Сіті – Голден Стейт 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25) Оклахома-Сіті: Уестбрук (47 + 11 підбирань + 8 передач + 11 втрат), Оладипо (20), Адамс (13), Сабоніс (9), Грант (8), Роберсон (6 + 11 підбирань), Морроу (5), Ловернь (4), Абринес (2) Голден Стейт: Дюрант (34 + 9 підбирань), Каррі (26 + 8 підбирань + 9 передач), Томпсон (26), Макгі (16), Игудала (8), Лівінгстон (6), Грін (6 + 8 підбирань + 8 передач), Макаді (4), Луні (4) Шарлотт – Кліпперс 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30) Шарлотт: Батюм (25 + 8 передач), Камінські (20 + 8 підбирань), Белинелли (17), Лемб (13) Кліпперс: Кроуфорд (22), Гріффін (20 + 12 підбирань + 8 передач), Ріверс (18 + 5 втрат), Медик (10), Фелтон (9 + 7 підбирань), Мба а Муте (8), Джордан (4 + 16 підбирань) Індіана – Мілуокі 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28) Індіана: Майлз (23), Тернер (18 + 6 передач), Елліс (18 + 5 втрат), Джордж (13 + 8 підбирань + 5 втрат), Джефферсон (8) Мілуокі: Адетокумбо (20 + 8 підбирань + 10 передач), Телетович (19), Брогдон (17), Монро (17 + 8 підбирань), Снелл (13), Мэйкер (12) Філадельфія – Майамі 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33) Філадельфія: Ковінгтон (19 + 7 підбирань), Ноел (19), Шарич (19), Хендерсон (14), Ільясова (14), Макконнелл (11 + 10 передач), Стаускас (11) Майамі: Драгіч (30 + 7 втрат), Дж. Джонсон (26), Джонсон (17), Еллінгтон (16), Уайтсайд (12 + 19 підбирань) Даллас – Орландо 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28) Даллас: Меттьюз (20 + 6 передач), Сет Каррі (14), Новіцкі (14), Феррелл (10 + 7 передач), Бруссино (10), Андерсон (9), Пауелл (9), Межри (4 + 15 підбирань) Орландо: Бийомбо (15 + 7 підбирань), Фурньє (14), Уотсон (10), Ібака (8), Пейтон (8), Хезонья (7), Грін (7), Вучевич (3 + 10 підбирань) Юта – Бостон 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35) Юта: Хейворд (31), Джордж Хілл (22), Гобер (14 + 14 підбирань), Инглс (8), Лайлс (8) Бостон: Томас (29), Олиник (19 + 7 підбирань), Грін (16), Хорфорд (16 + 9 підбирань), Смарт (10), Янг (10) Східна конференція 1. Клівленд Кавальерс – 37 перемог / 16 поразок 2. Бостон Селтікс – 35/19 3. Вашингтон Візардс – 32/21 4. Торонто Репторс – 32/22 5. Атланта Хоукс – 31/23 6. Індіана Пейсерс – 29/25 7. Чикаго Буллз – 26/28 8. Детройт Пістонс – 24/29 9. Шарлотт Хорнетс – 24/30 10. Майамі Хіт – 24/31 11. Мілуокі Бакс – 23/30 12. Нью-Йорк Нікс – 22/33 13. Філадельфія Сиксерс – 20/34 14. Орландо Меджік – 20/36 15. Бруклін Нетс – 9/45 Західна конференція 1. Голден Стейт Ворріорз – 46 перемог /8 поразок 2. Сан-Антоніо Сперс – 41/12 3. Х'юстон Рокетс – 40/17 4. Юта Джаз – 34/21 5. Лос-Анджелес Кліпперс – 33/21 6. Мемфіс Гріззліз – 33/23 7. Оклахома-Сіті Тандер – 31/24 8. Денвер Наггетс – 24/30 9. Портленд Трэйл Блейзери – 23/30 10. Даллас Маверікс – 22/32 11. Сакраменто Кінгз – 22/32 12. Нью-Орлеан Пеліканса – 21/33 13. Міннесота Тимбервулвз – 20/34 14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37 15. Фінікс Санз – 17/38

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