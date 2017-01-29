"Фінікс" програв "Денверу" в регулярному чемпіонаті НБА незважаючи на рекорд Бледсо

У ніч на неділю у Національній баскетбольній асоціації відбулися сім матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" українця Олексія Леня програв "Денвер Наггетс" незважаючи на суперезультативну гру одного з партнерів українця, повідомляє офіційний сайт ліги.

Ерік Бледсо закінчив матч з 41 очком, що стало його кращим результатом у кар'єрі.

На рахунку самого Леня очок немає і всього лише 2 підбирання.

Шарлотт – Сакраменто 106:109 (22:24, 22:28, 33:33, 29:24)

Ш: Уокер (26 + 7 передач), Батюм (19 + 7 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Вільямс (14), Хоуз (12 + 7 підбирань), Кідд-Гилкрист (9 + 4 блок-шота), Камінські (8 + 6 передач),

З: Казінс (35 + 18 підбирань), Коллісон (17), Толливер (14 + 7 підбирань), Аффлало (13), Колі-Стайн (13), Лоусон (5 + 9 передач)

Майамі – Детройт 116:103 (35:33, 29:27, 26:31, 26:12)

М: Драгіч (23), Еллінгтон (19), Дж. Джонсон (18 + 8 підбирань), Уэйтерс (17 + 7 передач), Макгрудер (12), Бэббит (9), Уайтсайд (9 + 12 підбирань)

Д: Джексон (24 + 7 підбирань), Драммонд (17 + 20 підбирань), Харріс (16), Морріс (14), Люэр (8), Сміт (8)

Мілуокі – Бостон 108:112 OT (27:42, 26:22, 20:17, 29:21, 6:10)

М: Адетокумбо (21 + 6 передач), Бізлі (17 + 8 підбирань), Монро (14 + 13 підбирань), Деллаведова (14 + 6 передач), Снэлл (12), Брогдон (11), Хенсон (8), Паркер (4 + 8 підбирань)

Б: Томас (37 + 8 передач), Краудер (20), Оліник (17 + 7 підбирань), Джонсон (11 + 7 підбирань), Браун (9 + 8 підбирань), Смарт (9)

Голден Стейт – Кліпперс 144:98 (31:22, 41:29, 45:23, 27:24)

Р: Каррі (43 + 9 підбирань + 6 передач), Дюрант (23 + 7 передач), Томпсон (16), Макаді (10), Игудала (9), Макгі (9), Лівінгстон (8)

До: Гріффін (20), Медик (13), Ріверс (10 + 6 передач), Фелтон (10 + 7 підбирань), Бас (9), Джордан (8)

Юта – Мемфіс 95:102 (27:26, 16:26, 31:28, 21:22)

Ю: Худ (20), Хілл (16), Гобер (15 + 9 підбирань), Беркс (15 + 5 втрат), Хейвард (14 + 8 підбирань), Джонсон (8)

М: Рендолф (28 + 9 підбирань), Конлі (23), Газоль (18), Грін (9), Енніс (8)

Фінікс – Денвер 112:123 (33:21, 28:38, 22:36, 29:28)

Ф: Бледсо (41 + 8 передач), Букер (23), Чендлер (15 + 13 підбирань), Такер (12), Барбоза (9), Лэнь (0 + 2 підбирання)

Д: Галлинари (32 + 8 підбирань), Фарід (21 + 13 підбирань), Мюррей (18), Нельсон (17 + 6 передач), Харріс (15 + 8 підбирань)

Міннесота – Бруклін 129:109 (33:26, 30:29, 29:23, 37:31)

М: Таунс (37 + 13 підбирань + 4 блок-шота), Віггінс (23), ЛаВин (20), Мухаммад (18 + 7 підбирань), Рубіо (14 + 6 передач), Дьєнг (12 + 10 підбирань), Данн (2 + 7 передач)

Б: Лопез (25 + 7 підбирань), Динуидди (13), Кілпатрік (14), ЛеВерт (11), Богданович (10), Вайтхад (10 + 8 передач), Хемілтон (9 + 7 підбирань)