"Хімік" програв турецькій "Каршияці" і позбувся шансів на плей-офф баскетбольної Ліги чемпіонів

У турецькому Ізмірі на "Каршияка-Арені" завершився матч групового етапу басккетбольной Ліги чемпіонів, в якому "Каршияка" приймала южненський "Хімік" і виграла з рахунком 77:70, повідомляє офіційний сайт южненського клубу.

"Хімік" доклав максимум зусиль для збереження шансів на вихід в Кубок ФІБА, боровся з турецької "Пінар Каршиякою" до останніх секунд гри, але незважаючи на всі старання, не зумів переломити хід зустрічі у другій половині, і поступився господарям з різницею в 7 очок.

По ходу зустрічі "Хімік" лідирував на старті з перевагою у п'ять очок, програв за останню хвилину чверті до -9, допустив 6-хвилинний провал в атаці у другому ігровому відрізку, але скоротив відставання з мінус вісімнадцяти в кінцівці другої і на старті третьої, домігшись відставання всього в три пункти (34:31) після вдалого старту і триочкового Сміта і вдалої атаки Антипова.

Але кожного разу, наближаючись до господарів, южненці пропускали від "Каршияки" і знову опинялися на відстані від п'яти до дев'яти пунктів. За хвилину до завершення ігрового часу за рахунку 69:64 южненці зробили спробу реалізувати дальній кидок, але Бехерано не зумів завершити атаку команди результативно, і це, по суті був останній момент зустрічі, коли "Хімік" міг змінити хід подій. Трохи не вистачило везіння, трохи впевненості, але в цілому команда Віталія Степанівського дуже гідно провела гру і змусила понервувати приймаючу сторону, якій перемога дісталася ціною сорокахвилинної боротьби. Останню ставку южненці зробили на тактику швидкого фолу, але точні у штрафних кидках були обидві сторони, й розстановку сил це не змінило.

Підсумок зустрічі - 77:70 на користь "Пінар Каршияки". У "Хіміка" залишається одна гра в регулярному сезоні - 24 січня в Южному наша команда зіграє проти ізраїльського "Маккабі Рішон".