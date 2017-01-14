"Будівельник" і "Хімік" виграли чергові матчі баскетбольної Суперліги

Команди зміцнилися на позиції лідерів турнірної таблиці.

У Києві та Южне завершилися матчі чергового туру української баскетбольної Суперліги, в яких "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи" (76:68), а "Хімік" обіграв у дербі Одеської області БІПА (80:66), повідомляє офіційний сайт турніру. Хімік — БІПА 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21) Хімік: Іванов (18 + 6 передач), Сидоров (4), Конєв (12 + 6 підбирань + 3 блок-шота), Петров (10 + 10 підбирань + 2 блок-шоти), Лав (8 + 9 підбирань) — старт; Антипов (9), Беджарано (8), Рябчук (6), Бєліков (5), Прокопенко (0). БІПА: Артамонов (14 + 5 підбирань + 5 передач), Слипенчук (9 + 4 передачі), Фандерберк (15 + 6 підбирань + 5 передач), Костюченко (0), Челован (9) — старт; Жуковський (5), Ткаченко (4), Розенцвит (3), Антонець (3), Волчанов (2), Ягодин (2). Будівельник — Черкаські Мавпи 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22) Будівельник: Зотов (0 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення), Дугат (15 + 3 перехоплення), Крутоус (19 + 6 підбирань), Стефенс (11 + 7 підбирань + 4 передачі), Анісімов (15 + 6 підборів) — старт; Буцький (7), Завадський (5), Приймак (2), Луценко (2), Горбенко (0). Черкаські Мавпи: Руслов (0), Сізов (5), Кальніченко (11 + 9 підбирань + 4 втрати), Чумаков (15), Скапинцев (3) — старт; Івшин (12 + 3 перехоплення), Кольченко (11), Мірошниченко (7 + 10 передач), Девіс (4), Ткаченко (0).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter