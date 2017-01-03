НБА: "Фінікс" українця Леня програв "Лос-Анджелес Кліпперс"

У Національній баскетбольній асоціації в ніч на вівторок відбулися вісім матчів, в одному з яких команда українця Олексія Леня "Фінікс Санс" програла "Лос-Анджелес Кліпперс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 98:109.

Лень набрав 10 очок і зробив 7 підбирань, але це ніяк не допомогло "сонячним" впоратися з натиском суперника. "Кліпперс" виграв три з чотирьох чвертей із загальною різницею "+13" - 27:26, 37:32, 25:18 - дозволивши супернику виграти з мінімальною перевагою лише заключну четверту 12-хвилинку, 20:22.

Клівленд – Новий Орлеан 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13)

К: Джеймс (26 + 7 підбирань + 6 передач), Фрай (14), Фелдер (12), Джефферсон (12 + 12 підбирань), Лав (12 + 11 підбирань), Томпсон (2 + 9 підбирань)

АЛЕ: Хилд (20), Девіс (20 + 17 підбирань), Холідей (11 + 13 передач), Хілл (6),Каннінгем (6)

Мілуокі – Оклахома Сіті 98:94 (22:30, 28:26, 29:16, 19:22)

М: Адетокумбо (26 + 10 підбирань), Паркер (19), Монро (15 + 7 підбирань), Брогдон (12), Хенсон (12)

Про: Уестбрук (30 + 7 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Адамс (20 + 8 підбирань + 3 блок-шота), Оладипо (18), Кристон (11), Абринес (6)

Бруклін – Юта 89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31)

Б: Букер (17 + 15 підбирань), Лопез (14), Вайтхад (12), Холліс-Джефферсон (11), Кілпатрік (8)

Ю: Хейворд (30), Мак (15), Худ (15), Гобер (15 + 16 підбирань), Джонсон (7), Діао (6), Инглс (5 + 9 підбирань)

Нью-Йорк – Орландо 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23)

НЙ: Ентоні (19 + 7 підбирань), Роуз (18), Лі (14), Дженнінгс (12), Томас (10), Кузминскас (9), Ноа (8 + 10 підбирань)

Про: Мікс (23), Гордон (22 + 6 передач), Ібака (22), Вучевич (14 + 13 підбирань), Пейтон (13 + 14 передач), Грін (10)

Чикаго – Шарлотт 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26)

Ч: Батлер (52 + 12 підбирань + 6 передач), Миротич (12), Макдермотт (11), Картер-Вільямс (10 + 9 підбирань), Грант (9 + 6 передач), Валентайн (9), Гібсон (6 + 7 підбирань)

Ш: Уокер (34 + 11 підбирань), Батюм (19), Лемб (15), Хоуз (10), Вільямс (9)

Х'юстон – Вашингтон 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21)

Х: Гордон (31), Харден (23 + 10 підбирань + 10 передач + 6 втрат), Харрелл (14 + 9 підбирань), Аріза (10), Нене (9), Андерсон (8)

В: Бив (27), Волл (18 + 12 передач + 5 втрат), Гортат (13 + 14 підбирань), Морріс (12 + 8 підбирань), Портер (8)

Лос-Анджелес Кліпперс – Фінікс 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22)

ЛАК: Медик (22), Кроуфорд (18 + 7 підбирань), Фелтон (16), Мба а Муте (13), Бас (10), Ріверс (9), Джордан (9 + 20 підбирань), Спейтс (9)

Ф: Уоррен (24 + 8 підбирань), Бледсо (22 + 8 підбирань + 9 передач), Букер (13), Чендлер (12), Лэнь (10 + 7 підбирань), Такер (6 + 12 підбирань)

Голден Стейт – Денвер 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34)

Р: Томпсон (25), Каррі (22), Дюрант (21), Грін (15 + 10 підбирань + 13 передач + 5 втрат), Кларк (12), Пачулія (11 + 9 підбирань), Макгі(9)

Д: Чендлер (21), Йокіч (21 + 13 підбирань), Галлинари (19 + 8 підбирань), Нуркич (15), Бартон (14 + 7 підбирань), Харріс (11)