"Фінікс" з українцем Ленем програв "Юті" у новорічну ніч в НБА

У новорічну ніч (за київським часом) у Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів регулярного чемпіонату в одному з яких команда українського легіонера Олексія Леня "Фінікс Санс" поступилася "Юта Джаз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 91:86 на користь "джазменів".

Олексій Лэнь провів на майданчику 23 хвилини, набравши за цей час 4 очки (2/5 точні кидки з середньої дистанції), зробивши 4 підбирання, 1 блок-шот і 1 втрату.

Сакраменто — Мемфіс 98:112 (20:21, 25:29, 22:32, 31:30)

Сакраменто: Казінс 26 (8 передач + 5 перехоплень + 5 втрат), Барнс (20 + 8 підбирань), Толливер (16 + 6 підбирань), Коллісон (16).

Мемфіс: Конлі (22 + 8 підбирань), Грін (18 + 7 підбирань), Рендольф (14 + 6 підбирань), Картер (14), Аллен (11), Деніелс (11).

Чикаго — Мілуокі 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36)

Чикаго: Батлер (26 + 7 підбирань + 8 передач), Макдермотт (13), Лопес (12 + 13 підбирань), Гібсон (11 + 5 підбирань), Миротич (10).

Мілуокі: Адетокумбо (35 + 7 підбирань + 9 передач + 7 блок-шотів), Паркер (27 + 5 підбирань), Брогдон (15 + 11 підбирань + 12 передач), Монро (15 + 12 підбирань).

Шарлотт — Клівленд 109:121 (28:25, 31:36, 23:28, 27:22)

Шарлотт: Уокер (37 + 5 підбирань + 5 передач), Камінські (15 + 5 підбирань), Батюм (13 + 6 підбирань + 8 передач), Кідд-Гилкрист (12 + 8 підбирань), Вільямс (10).

Клівленд: Джеймс (32 + 6 підбирань + 9 передач), Лав (28 + 10 підбирань), Макрей (20), Фелдер (13), Томпсон (11 + 6 підбирань).

Х'юстон — Нью-Йорк 129:122 (27:32, 42:23, 30:37, 30:30)

Х'юстон: Харден (53 + 16 підбирань + 17 передач + 8 втрат), Андерсон (25 + 6 підбирань), Гордон (15), Аріза (14), Харрелл (13).

Нью-Йорк: Дженнінгс (32 + 5 підбирань + 7 передач), Роуз (21 + 5 підбирань + 7 передач), Ноа (15 + 16 підбирань), Холідей (15 + 6 підбирань + 4 перехоплення), Кузминскас (14), Томас (11).

Юта — Фінікс 91:86 (29:29, 26:22, 21:20, 15:15)

Юта: Гобер (18 + 13 підбирань), Хейвард (18 + 9 підбирань), Худ (13)

Фінікс: Букер (20), Бледсо (19 + 8 підбирань + 8 передач), Барбоса (12 + 5 підбирань).

Оклахома — Кліпперс 114:88 (33:12, 36:28, 27:28, 18:20)

Оклахома: Кантер (23 + 8 підбирань), Уестбрук (17 + 12 підбирань + 14 передач), Оладипо (15), Арбинес (12), Адамс (11 + 5 підбирань).

Кліпперс: Басс (18 + 6 підбирань), Спейтс (18 + 5 підбирань), Ріверс (14), Джордан (9 + 11 підбирань).