Різдвяні матчі в НБА: "Клівленд" переміг "Голден Стейт", "Сан-Антоніо" впорався з "Чикаго"

Команда "Клівленд Кавальерс" перемогла "Голден Стейт" у матчі, де два лідери своїх конференцій вперше зустрічалися на одному паркеті після фінальної серії 2016 року.

Матч завершився з рахунком 109:108. Протягом майже всієї гри у рахунку вів "Голден Стейт", а на початку останньої чверті різниця між командами становила 14 очок. Проте лідерам "Кавальерс" ЛеБрону Джеймсу та Кайрі Ірвінгу вдалося переломити хід зустрічі і виграти поєдинок.

В інших матчах відзначимо перемогу "Сан-Антоніо" над "Чикаго", а також несподіваний успіх "Лейкерс" в дербі Лос-Анджелеса.

Результати матчів:

Клівленд - Голден Стейт - 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)

К: Джеймс (31 + 13 підбирань), Ірвінг (25 + 5 підбирань + 10 передач), Лав (20 + 6 підбирань), Фрай (10);

ГС: Дюрант (36 + 15 підбирань), Томпсон (24), Грін (16), Каррі (15).

Нью-Йорк - Бостон - 114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)

НЙ: Ентоні (29 + 7 підбирань), Роуз (25 + 5 підбирань), Порзінгіс (22 + 12 підбирань), Лі (11);

Б: Томас (27), Кроуфорд (16 + 6 підбирань), Оліник (16), Хорфорд (15 + 7 підбирань + 5 передач), Смарт (15 + 7 передач), Бредлі (11 + 6 підбирань).

Сан-Антоніо - Чикаго - 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24)

САС: Олдрідж (33 + 9 підбирань), Леонард (25 + 10 підбирань), Паркер (13 + 8 передач), Газоль (12 + 7 підбирань);

Ч: Вейд (24 + 6 передач), Батлер (19 + 5 підбирань), Гібсон (12 + 7 підбирань), Міротіч (11 + 5 підбирань), Лопес (10).

Оклахома-Сіті - Міннесота - 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25)

ОС: Вестбрук (31 + 7 підбирань + 15 передач), Адамс (22 + 5 підбирань + 6 передач), Кантер (20), Абрінес (10);

М: Таунс (26 + 8 підбирань), Віггінс (23), ЛаВін (16), Мухаммад (15).

Лейкерс - Кліпперс - 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)

ЛАЛ: Янг (19), Мозгов (19), Расселл (14 + 5 підбирань), Вільямс (14), Денг (13 + 12 підбирань), Рендл (13 + 7 підбирань + 8 передач), Інгрем (10 + 6 підбирань);

ЛАК: Редік (22), Кроуфорд (22), Спейтс (15).