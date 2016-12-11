НБА. "Голден Стейт" програв "Мемфісу", Кріс Пол встановив рекорд ліги (результати матчів)

Лідер Західної конференції та віце-чемпіон НБА "Голден Стейт" минулої ночі зазнав четвертої поразки в сезоні, програвши "Мемфісу" з рахунком 98:110.

Провідним гравцем "Мемфіса" традиційно став іспанський центровий "Марк Газоль, який набрав 19 очок, 8 підбирань та 6 передач. Цей успіх став для "Гріззліс" шостим поспіль, і тепер команда знаходиться на п'ятому місці турнірної таблиці Західної конференції.

В інших матчах відзначимо перемогу лідера Східної конференції "Клівленда" над "Шарлотт", а також унікальне досягнення зоряного захисника "Лос-Анджелес Кліпперс" Кріс Пол. Плеймейкер вперше в історії НБА зміг набрати одночасно 20 очок і 20 передач за матч, не зробивши жодної втрати.

Результати матчів:

Мемфіс - Голден Стейт - 110:89 (31:16, 30:22, 26:27, 23:24)

М: Аллен (19), Марк Газоль (19 + 8 підбирань + 6 передач), Грін (14 + 10 підбирань), Рендолф (14 + 7 підбирань), Мартін (13 + 7 підбирань), Гаррісон (11 + 5 передач), Вільямс (11);

ГС: Дюрант (21 + 7 підбирань), Каррі (17 + 8 підбирань), Кларк (10).

Клівленд - Шарлотт - 116:105 (36:26, 31:26, 25:29, 24:24)

К: Джеймс (44 + 9 підбирань + 10 передач), Лав (22 + 6 підбирань), Шамперт (16 + 5 підбирань), Томпсон (13 + 12 підбирань), Ірвінг (11 + 5 передач);

Ш: Уокер (24 + 5 передач), Зеллер (17 + 9 підбирань), Белінеллі (15), Вільямс (11 + 5 підбирань), Лемб (10 + 5 підбирань).

Кліпперс - Нью-Орлеан - 133:105 (35:31, 26:24, 37:25, 35:25)

ЛАК: Пол (20 + 20 передач), Кроуфорд (22), Джордан (19 + 9 підбирань), Ріверс (18), Спейтс (17 + 12 підбирань), Медик (16), Джонсон (10 + 6 підбирань);

НО: Фрейзер (20 + 11 передач), Діалло (19 + 10 підбирань), Джонс (18 + 5 підбирань), Хилд (15 + 5 підбирань), Хілл (13), Геллоуей (12).

Вашингтон - Мілуокі - 110:105 (23:32, 29:20, 25:25, 33:28)

В: Уолл (24 + 10 передач), Бив (20 + 6 передач), Убре (19 + 9 підбирань), Морріс (15 + 9 підбирань), Портер (10);

М: Адетокумбо (28 + 13 підбирань + 7 передач), Телетович (25), Хенсон (14), Брогдон (11).

Орландо - Денвер - 113:121 (29:32, 29:33, 37:27, 18:29)

О: Фурньє (24 + 6 передач), Ібака (22), Грін (17), Бийомбо (12 + 6 підбирань), Гордон (11), Огастін (10 + 7 передач);

Д: Галлінарі (21 + 6 підбирань), Фарід (19 + 10 підбирань), Нуркіч (17 + 8 підбирань), Бартон (16), Ернангомес (14), Йокіч (14 + 6 передач + 6 підбирань)

Індіана – Портленд - 118:111 (31:44, 33:27, 26:27, 28:13)

І: Джордж (37 + 5 підбирань), Янг (24 + 9 підбирань), Тьорнер (14 + 8 підбирань), Джефферсон (10 + 8 підбирань), Елліс (10 + 5 передач);

П: Макколлум (34), Ліллард (33 + 9 передач).

Чикаго - Маямі - 105:100 (29:27, 26:28, 28:20, 22:25)

Ч: Батлер (31 + 7 підбирань + 5 передач), Вейд (28), Гібсон (13 + 7 підбирань).

М: Драгіч (21 + 11 передач), Вайтсайд (20 + 8 підбирань), Джонсон (15), Річардсон (11), Вільямс (10 + 8 підбирань).

Х'юстон - Даллас - 109:87 (36:27, 24:22, 26:20, 23:18)

Х: Харден (18 + 9 підбирань + 16 передач), Гордон (18), Аріза (17 + 7 підбирань), Беверлі (15 + 7 підбирань), Капела (13 + 10 підбирань), Харрелл (12);

Д: Меттьюз (26), Барнс (20), Фінні-Сміт (11).

Сан-Антоніо - Бруклін - 130:101 (41:26, 26:26, 36:18, 27:31)

САС: Леонард (30 + 6 підбирань), Міллс (16), Газоль (15 + 6 підбирань), Сіммонс (14), Паркер (12 + 7 передач), Олдрідж (12 + 9 підбирань);

Б: Богдановіч (20), Скола (15 + 11 підбирань), Лопес (14 + 5 підбирань + 5 передач), Харріс (10).

Юта - Сакраменто - 104:84 (29:25, 23:25, 26:26, 26:8)

Ю: Хейворд (26 + 7 підбирань), Гобер (17 + 14 підбирань + 6 блок-шотів), Лайлс (14), Инглс (11 + 6 підбирань);

З: Гей (20), Коллісон (17), Казінс (16 + 10 підбирань), Каспі (12).