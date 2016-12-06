НБА. "Клівленд" переміг "Торонто", Томпсон набрав 60 очок за "Голден Стейт" (результати матчів)

Діючий чемпіон НБА "Клівленд Кавальєрс" переміг "Торонто Репторс" у матчі двох лідерів Східної конференції.

Гра завершилася з рахунком 116:112, а у складі "Кавальерс" традиційно результат зробили три лідера команди ЛеБрон Джеймс, Кайрі Ірвінг і Кевін Лав, які набрали на трьох 86 очок. "Торонто" в кінцівці матчу міг відігратися, коли за 10 секунд до фінальної сирени Демарр ДеРозан реалізував триочковий і зробив рахунок 114:112, але арбітри помітили у захисника "Репторс" при кидку заступ за лінію і влучання скасували.

В інших матчах головною подією дня стала разультативность захисника "Голден Стейт" Клея Томпсона в матчі з "Індіаною" (142:106). Гравець "Ворріорс" провів найкращий матч у кар'єрі, набравши 60 очок всього за 30 хвилин - раніше жодному з гравців НБА не вдавалося набрати таку саму кількість очок за цей ліміт часу.

Примітно, що Томпсон міг набрати протягом матчу і більше очок, але оскільки "Уорріорс" забезпечили собі перемогу задовго до фінальної сирени, рекордсмен дні просидів всю останню чверть на лавці запасних.

Результати матчів:

Торонто - Клівленд - 112:116 (27:30, 34:32, 20:28, 31:26)

Т: ДеРозан (31 + 5 передач), Лоурі (24 + 9 передач), Росс (14 + 4 блок-шота), Паттерсон (12 + 9 підбирань);

К: Джеймс (34 + 8 підбирань + 7 передач), Лав (28 + 14 підбирань), Ірвінг (24 + 7 передач), Фрай (10).

Голден Стейт - Індіана 142:106 (38:27, 42:23, 36:33, 26:23)

Р: Томпсон (60), Дюрант (20 + 8 підбирань), Каррі (13 + 11 передач), Кларк (11)

І: Джордж (21 + 10 підбирань), Тіг (16 + 6 передач), Джо Янг (12), Т. Янг (10).

Мілуокі - Сан-Антоніо - 96:97 (24:26, 24:9, 25:36, 23:26)

М: Паркер (23 + 8 підбирань), Адетокумбо (22 + 11 підбирань), Телетовіч (11), Монро (10 + 13 підбирань);

СА: Леонард (21 + 9 підбирань), Олдрідж (18 + 9 підбирань), Газоль (15 + 9 підбирань), Дедмон (10 + 6 підбирань).

Філадельфія - Денвер - 98:106 (27:18, 26:33, 17:23, 28:32)

Ф: Родрігез (17 + 7 передач), Ільясова (17 + 8 підбирань), Шаріч (17 + 8 підбирань), Ембіїд (16 + 5 блок-шотів), Хендерсон (14), Холмс (11 + 8 підбирань);

Д: Галлінарі (24), Бартон (22 + 8 підбирань), Мюррей (22), Чендлер (10).

Бруклін - Вашингтон - 113:118 (32:29, 34:22, 15:32, 32:35)

Б: Лопез (25 + 6 підбирань + 5 передач), Кілпатрік (21 + 6 підбирань), Богдановіч (18), Букер (14 + 14 підбирань);

В: Волл (25 + 13 передач), Біл (18), Портер (18), Морріс (16), Гортат (10 + 12 підбирань), Торнтон (11), Убре (10).

Атланта - Оклахома-Сіті - 99:102 (21:23, 33:32, 15:28, 30:19)

А: Міллсеп (24), Шрудер (17 + 8 передач), Корвер (15), Хардуэй (12), Мускала (11);

О: Вестбрук (32 + 13 підбирань + 12 передач), Морроу (15), Оладіпо (14 + 6 підбирань), Адамс (12 + 10 підбирань), Кантер (10).

Чикаго - Портленд - 110:112 (32:29, 25:36, 30:21, 23:26)

Ч: Вейд (34), Батлер (26 + 7 підбирань + 5 передач), Міротіч (18 + 7 підбирань), Кенан (10);

П: Лиллард (30 + 7 передач), МакКоллум (24 + 5 передач), Крэбб (17), Харклесс (11 + 8 підбирань), Пламли (10), Тернер (10).

Нью-Орлеан - Мемфіс - 108:110 OT (21:17, 25:27, 23:30, 25:20, 14:16)

Н: Девіс (28 + 13 підбирань + 4 блок-шота), Галлоуей (26), Джонс (10 + 8 підбирань);

М: Деніелз (29), Газоль (28 + 10 підбирань + 10 передач), Аллен (19 + 14 підбирань), Гаррісон (12), Вільямс (11).

Х'юстон - Бостон - 107:106 (26:17, 32:31, 19:35, 30:23)

Х: Харден (37 + 8 підбирань + 8 передач), Гордон (19), Аріза (15 + 8 підбирань), Капела (11 + 9 підбирань);

Б: Хорфорд (21 + 9 передач + 6 підбирань), Томас (20), Бредлі (16 + 10 підбирань), Смарт (13), Краудер (12 + 5 передач).

Даллас - Шарлотт - 101:109 (23:23, 27:25, 28:27, 23:34)

Д: Барнс (29 + 7 підбирань), Меттьюз (16), Вільямс (15 + 13 передач), Пауелл (15 + 7 підбирань), Гібсон (13);

Ш: Уокер (19), Белінеллі (16 + 6 підбирань), Лемб (14 + 5 підбирань), Батюм (14 + 15 підбирань + 7 передач), Зеллер (12), Кідд-Гілкріст (11 + 12 підбирань).

Лос-Анджелес Лейкерс - Юта 101:107 (26:26, 27:31, 21:32, 27:18)

Л: Вільямс (38 + 7 передач + 6 підбирань), Кларксон (17 + 5 підбирань), Рендл (11 + 11 підбирань), Мозгов (10);

Ю: Хейворд (23 + 6 підбирань + 5 передач), Худ (16 + 6 передач), Гобер (14 + 17 підбирань + 5 блок-шотів), Діао (12), Екзам (10), Мек (10 + 7 передач).