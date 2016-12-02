Український баскетболіст Кравцов побив рекорд чемпіонату Іспанії
13:24, 02 грудня 2016Баскетбол
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Гравець збірної України найкраще реалізовує кидки з гри.
Кравцов б'є рекорди у складі "Валенсії" / BeoBasket
Центровий збірної України та іспанської «Валенсії» В'ячеслав Кравцов став рекордсменом чемпіонату Іспанії, повідомляється на клубній сторінці в Facebook.
29-річний українець реалізував 86.96% (20 з 23) кидків в перших десяти турах змагань.
Попередній рекорд належав центровому «Барселони» Анте Томічу, який реалізував 78.57% кидків з гри.
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