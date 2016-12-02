Український баскетболіст Кравцов побив рекорд чемпіонату Іспанії

Гравець збірної України найкраще реалізовує кидки з гри.

Центровий збірної України та іспанської «Валенсії» В'ячеслав Кравцов став рекордсменом чемпіонату Іспанії, повідомляється на клубній сторінці в Facebook. 29-річний українець реалізував 86.96% (20 з 23) кидків в перших десяти турах змагань. Попередній рекорд належав центровому «Барселони» Анте Томічу, який реалізував 78.57% кидків з гри.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter