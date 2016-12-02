"Х'юстон" обіграв "Голден Стейт! у самому результативному матчі дня НБА

У Національній баскетбольній асоціації в ніч на п'ятницю відбулися 6 матчів, в центральному з яких "Х'юстон Рокетс" обіграв "Голден Стейт Ворріорз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився після двох овертаймів з рахунком 132:127.

"Х'юстон" мав мінімальну перевагу в першій половині гри, яка вилилася в підсумкові "-5" перед великою перервою - 32:30 і 32:29. Потім "воїни" з розривом в 1 очко виграли третю 12-хвилинку (23:22), й зуміли зрівняти загальний рахунок в заключній четвертій чверті, 31:27 і 113:113.

У овертаймі більш вдалим виявився "Х'юстон" - 19:14.

Найрезультативнішим гравцем матчу виявився Кевін Дюрант з "Голден Стейт" - 39 очок + 13 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота.

Шарлотт – Даллас 97:87 (23:14, 21:27, 24:19, 29:27)

Ш: Уокер (18 + 5 передач), Кідд-Гилкрист (14), Лемб (12 + 6 підбирань), Батюм (12 + 9 підбирань + 6 передач), Хибберт (11), Зеллер (6 + 7 підборів),

Д: Барнс (17 + 9 підбирань), Андерсон (15), Вільямс (14 + 8 передач), Меттьюз (14), Гібсон (11), Межри (3 + 11 підбирань)

Бруклін – Мілуокі— 93:111 (26:27, 25:25, 27:38, 15:21)

Б: Лопес (15), Кілпатрік (14 + 6 підбирань + 6 втрат), Богданович (13), Харріс (11), Букер (9 + 8 підбирань)

М: Адетокумбо (23 + 8 підбирань + 8 передач + 4 перехоплення), Паркер (22), Снелл (13 + 5 підбирань), Брогдон (13), Хенсон (12 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Телетович (9 + 7 підбирань)

Мемфіс – Орландо— 95:94 (30:28, 20:21, 15:19, 30:26)

М: Газоль (25 + 5 блок-шотів), Деніелс (19), Гаррісон (11 + 8 передач), Аллен (9), Грін (8 + 7 підбирань)

Про: Фурньє (28), Вучевич (18 + 11 підбирань), Грін (14), Ібака (11 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Бийомбо (3 + 14 підбирань + 5 втрат)

Клівленд – Кліпперс— 94:113 (28:24, 22:34, 15:27, 29:28)

До: Ірвінг (28), Джеймс (16 + 5 підбирань + 5 передач + 5 втрат), Лав (16), Джефферсон (12)

ЛАК: Медик (23), Пол (16 + 6 підбирань + 9 передач), Гріффін (13 + 5 підбирань + 11 передач), Кроуфорд (12), Ріверс (12 + 7 передач), Джордан (9 + 15 підбирань)

Юта – Майамі -110:111 (27:26, 21:26, 29:31, 33:28)

Ю: Хейворд (32 + 7 передач), Джонсон (18), Инглс (15), Лайлс (14), Мак (11 + 5 підбирань + 5 передач), Гобер (6 + 10 підбирань)

М: Драгіч (27 + 6 передач), Дж. Джонсон (24 + 6 підбирань), Еллінгтон (17), Макробертс (10), Уайтсайд (9 + 10 підбирань)

Голден Стейт — Х'юстон — 127:132 2ОТ(30:32, 29:32, 23:22, 31:27, 14:19)

ГС: Дюрант (39 + 13 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота), Каррі (28 + 5 передач + 5 втрат), Грін (20 + 15 підбирань + 9 передач), Томпсон (15 + 6 підбирань), Игуодала (10 + 5 передач)

Х: Харден (29 + 15 підбирань + 13 передач + 7 втрат), Андерсон (29 + 5 підбирань), Гордон (23 + 5 передач), Харрелл (13 + 10 підбирань), Аріза (12), Деккер (11 + 8 підбирань), Капела (10)