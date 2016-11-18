"Будівельник" і "Хімік" виграли чергові матчі баскетбольної Суперліги

Сьогодні відбулися п'ять матчів чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в двох з яких перемоги здобули лідери турніру - київський "Будівельник" і южненський "Хімік", повідомляє офіційний сайт турніру.

"Будівельник" на виїзді в Луцьку обіграв "Волиньбаскет" з рахунком 86:71. Кияни вже в першому періоді оформили собі комфортну перевагу у 8 очок (14:22), після чого лише одного разу дозволили супернику виграти чверть - другу - 25:22. Після великої перерви гості лише збільшували свою перевагу - 12:16, 20:24. Найрезультативнішими гравцями матчу у складі переможців стали Анісімов і Завадський - по 14 очок.

У свою чергу, "Хімік" також на виїзді здолав "Миколаїв" - 74:68. Тут вирішальною стала третя чверть, в якій южненці розгромили опонента з рахунком 6:24. "Відповідь" суперника в 20:11 у четвертій 10-хвилинці положення "Миколаєва" не врятував. До цього команда з мінімальною перевагою виграла першу 10-хвилинку 22:19 та звела внічию другу - 20:20. Найрезультативнішим гравцем матчу у складі гостей став Конєв, який набрав 18 очок.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Хіміка" 11 перемог / 1 поразка, "Будівельника" - 12/4, дніпропетровського "Дніпра" - 9/3.

Суперліга. 18 листопада.

Волиньбаскет — Будівельник 71:86 (14:22, 25:22, 12:16, 20:26)

Волиньбаскет: Тимощук (6), Коцько (5), Рудаков (23 + 5 підбирань), Герасимчук (16), Чемякин (3) — старт; Фурс (5 + 4 перехоплення + 4 втрати), Дейна (4), Кисильчук (4), Алфьоров (3), Шкондя (2), Глушко (0).

Будівельник: Зотов (2), Луценко (8), Крутоус (8 + 3 перехоплення), Вінтоняк (6 + 9 підбирань + 4 передачі), Анісімов (14 + 3 перехоплення) — старт; Завадський (14 + 6 підбирань), Отверченко (11 + 4 передачі), Дугат (10 + 7 передач), Буцький (7), Приймак (6), Горбенко (0).

Дніпро — Кремінь 94:56 (21:16, 20:14, 27:11, 26:15)

Дніпро: Мишула (4 + 4 передачі), Закурдаев (10), Ревзін (13 + 6 передач), Тимофієнко (17 + 11 підбирань), Загреба (17) — старт; Місяць (14 + 6 підбирань + 4 передачі), Шевченко (8 + 5 підбирань), Тарасенко (5), Ткачук (3 + 5 передач), Масальський (3), Дубоненко (0),

Кремінь: Вудсон (4), Шостуха (0), Байда (4), Ясиненко (8), Тищенко (12 + 6 підбирань) — старт; Скрипець (12 + 4 підбирання), Луговцов (5), Балашов (5 + 3 перехоплення), Хамзаев (4), Кожем'якін (2), Зозуля (0 + 4 підбирання).

МБК Миколаїв — Хімік 68:74 (22:19, 20:20, 6:24, 20:11)

МБК Миколаїв: Тонченко (6 + 6 передач), Горбатюк (7), Мусієнко (10 + 4 перехоплення), Онуфрієв (12 + 2 блок-шота), Кушніров (18 + 16 підбирань + 2 блок-шота) — старт; Іванов (10), Швець (3), Анікієнко (1 + 7 підбирань), Хохоник (1), Лебединцев (0).

Хімік: Сидоров (12), Прокопенко (0), Конєв (18 + 7 підбирань), Павлов (6), Антипов (2 + 5 підбирань + 2 блок-шота) — старт; Петров (12 + 5 підбирань), Рябчук (11 + 6 підбирань + 5 передач), Бєліков (7 + 6 підбирань), Беджарано (5 + 2 блок-шота), Цикалюк (1).

Кривбас — БІПА 70:84 (18:24, 14:16, 11:20, 27:24)

Кривбас: Бояркін 15 + 5 передач), Вільховецький (11 + 5 підбирань + 6 передач), Глєбов (11), Липовцев (9 + 5 підбирань), Тихонов (3 + 6 підбирань + 2 блок-шота) — старт; Шундель (10), Найко (4), Мальчевський (3), Орленко (2), Нікітін (2), Ворник (0).

БІПА: Артамонов (17 + 6 підбирань + 8 передач + 4 втрати), Фандерберк (11 + 5 підбирань), Антонець (5), Волчанов (4 + 5 підбирань), Челован (8) — старт; Жуковський (16 + 5 підбирань), Слипенчук (13 + 6 передач), Ткаченко (6), Костюченко (2), Розенцвит (2).

БК Запоріжжя-ZOG — Політехнік 91:64 (28:18, 26:13, 15:16, 22:17)

Запоріжжя-ZOG: Буренко (14 + 11 передач), Рибалко (10), Камусаки (2), Змитрович (8), Конате (27 + 13 підбирань) — старт; Овдєєнко (15), Вадим Биків (6), Кондраков (6), Буц (3 + 5 підбирань + 4 передачі), Віталій Биков (0), Міхеєв (0).

Політехнік: Сайнієв (5 + 4 передачі), Арабаджи (10), Михайлов (2), Рочняк (17 + 9 підбирань), Столикер (4 + 4 підбирання) — старт; Бест (12 + 5 підбирань), Козлов (7 + 4 передачі), Колотілов (4 + 5 підбирань), Сухар (3), Кузнєцов (0), Павленко (0).