Форвард збірної України з баскетболу увійшла в топ-10 світового рейтингу

Форвард національної збірної України Дар'я Завидна ввійшла в топ-10 світового рейтингу баскетболу 3х3. Наша 23-річна баскетболістка наразі посідає шосту сходинку серед жінок, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

В жовтні в складі збірної України з баскетболу 3х3 Завидна виборола друге місце на чемпіонаті світу в Китаї.

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Зараз Завидна готується в складі національної збірної до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи проти Німеччини та Сербії. Перемога в матчі з німецькою командою дозволить українкам кваліфікуватися на Євробаскет-2017.