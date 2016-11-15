Форвард збірної України з баскетболу увійшла в топ-10 світового рейтингу
14:03, 15 листопада 2016Баскетбол
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Дар'я Завидна посідає 6-е місце в рейтингу гравців в баскетболі 3х3.
Завидна у складі збірної виборола друге місце на чемпіонаті світу в Китаї / fbu.ua
Форвард національної збірної України Дар'я Завидна ввійшла в топ-10 світового рейтингу баскетболу 3х3. Наша 23-річна баскетболістка наразі посідає шосту сходинку серед жінок, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
В жовтні в складі збірної України з баскетболу 3х3 Завидна виборола друге місце на чемпіонаті світу в Китаї.
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Зараз Завидна готується в складі національної збірної до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату Європи проти Німеччини та Сербії. Перемога в матчі з німецькою командою дозволить українкам кваліфікуватися на Євробаскет-2017.
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