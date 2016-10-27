"Будівельник" і "Дніпро" виграли матчі баскетбольної Суперліги

У Києві і Черкасах завершилися матчі чергового ігрового дня української баскетбольної Суперліги, в яких "Будівельник" обіграв "Запоріжжя" (108:84), а "мавпи" поступилися "Дніпру" - 71:79.

У матчі у столиці кияни видали феєричну першу чверть, набравши за 10 хвилин 40 очок і створивши собі перевагу "+26" - 40:14. Надалі столична команда ще на 5 балів збільшила свою перевагу у другій чверті (29:24), і впевнено втримала її після великої перерви. Третя і четверта чверті були програні з мінімальним відставанням - 15:21, 24:25.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Руслан Отверченко, на рахунку якого 22 очка.

У Черкасах боротьби була куди більш наполегливою. Гості з Дніпра виграли першу чверть (12:17), але втратили значну частину своєї переваги у другій (20:17). Втім, після великої перерви "Дніпро" тільки нарощував свою перевагу, вигравши третю і четверту 10-хвилинки, відповідно, 24:28 та 15:17.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Олександр Мишула, на рахунку якого 20 очок.