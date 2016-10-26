"Хімік" з Южного програв другий матч в баскетбольній Лізі чемпіонів

Южненський "Хімік" програв на виїзді французькому "Ле Ману" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ФІБА. Рахунок матчу - 68:49.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали захисник "Хіміка" Джеймі Сміт і форвард "Ле Мана" Райан Пірсон, які набрали по 20 очок. Примітно, що в сезоні 2012/13 Пірсон виступав у чемпіонаті України за івано-франківську "Говерлу", де був одним з лідерів.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів "Хімік" поступився російському "Автодору". Наступний матч у турнірі южненці проведуть вдома 2 листопада, а їх суперником стане італійська "Венеція".

Ле Ман (Франція) - Хімік (України) - 68:49 (20:10, 14:10, 23:14, 11:15)

ЛМ: Пірсон (20), Вотсон (11 + 3 перехоплення), Желабаль (8 + 5 підбирань)

Х: Сміт (20), Антипов (11 + 7 підбирань + 2 блок-шота), Бєліков (9 + 6 підбирань).