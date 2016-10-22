"Черкаські мавпи" виграли у "Кремня" в єдиному матчі дня баскетбольної Суперліги

В Кременчуці завершився матч чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в якому "Кремінь" приймав "Черкаські Мавпи" и програв в овертаймі.

Гра завершилася з рахунком 83:87.

Гості володіли повною перевагою на початку гри, вигравши першу чверть з рахунком 10:25. "Кремінь" зумів скоротити відставання до мінімуму у другій 10-хвилинці - 30:17. Після великої перерви баскетболісти з Крменчука зрівняли рахунок у третій чверті (21:19) й зберегли рівновагу у заключній четвертій - 17:17. Проте, в овертаймі гості все ж дотиснули "Кремінь" - 5:9.

На рахунку гравця "мавп" Чумакова 26 очок, у кременчужанина Вудсона - 22.

Напередодні "Запоріжжя" на своєму майданчику обіграв "Миколаїв" - 88:84. "Дніпро" здолав "Кривбас" (55:48), а "Хімік" розтрощив "Волиньбаскет" - 85:48.

Таким чином, турнірну таблицю очолює "Хімік" - 7 перемог/0 поразок, 14 очок, далі йдуть "Будівельник" - 5/3, 13 й й группа з п`яти команд, у яких по 11 очок - "Миколіїв", "Черкаські Мавпи", "Дніпро", "Кривбас" та "Запоріжжя".