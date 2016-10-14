"Хімік" здобув шосту перемогу поспіль у баскетбольній Суперлізі

Завершилися матчі 6-го туру української баскетбольної Суперліги, в рамках якої южненський "Хімік" обіграв в гостьовому матчі "Черкаські мавпи" і, як і раніше, залишається одноосібним лідером національної першості, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч у Черкасах відкривав програму шостого ігрового дня Суперліги нинішнього сезону і виявився найбільш впертим. Перемогу з мінімальною різницею в 3 очки южненці змогли здобути лише в самій кінцівці - 80:77.

Після першої половини гри господарі майданчику мали перевагу в 10 очок, а після третьої чверті - "+17". Але в заключній 10-хвилинці южненці зуміли перехопити ініціативу і вирівняти становище. А в додатковий час "Хімік" добився перемоги - 11:8.

В інших матчах дня господарі майданчика здобули впевнені перемоги. Столичний "Будівельник" був сильнішим одеської "БІПИ" - 83:68, "Кривбас" (Кривий Ріг) розгромив "Кремінь" (Кременчук) - 92:60, "Дніпро" (Дніпропетровськ) обіграв "Волиньбаскет" (Луцьк) - 85:68, а МБК "Миколаїв" був сильнішим харківського "Політехніка" - 81:62.

Матчі 7-го туру відбудуться 16 жовтня.