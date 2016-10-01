Перший номер драфта НБА-2016 зламав ногу

Перший номер драфта Національної баскетбольної асоціації цього року Бен Сіммонс отримав серйозну травму, повідомляє офіційний сайт "Філадельфії 76", нового клубу гравця.

Повідомляється, що форвард зламав плеснову кістку правої ноги.

Сталося це у тренувальному таборі команди. Про терміни повернення баскетболіста на майданчик стане відомо лише після завершення поглибленого медобстеження.

Вже зараз очевидно, що Сіммонсу доведеться пропустити початок сезону, який стартує 25 жовтня. Зазначимо, що для Філадельфії це не перший випадок коли команді доводиться відкладати дебют новачка. У 2014 році клуб з Пенсільванії вибрав на ярмарку талантів вже на той момент травмованого Джоеля Ембііда, який дебютує в НБА лише в майбутньому сезоні.