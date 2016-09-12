В Одесі відкрили Музей баскетбольної слави

У приміщенні одеської СДЮСШОР імені Бориса Литвака був відкритий Музей баскетболу. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У Музеї можна побачити архівні фотографії з історії одеського баскетболу, кубки та медалі, які вигравали одеські баскетболісти в різні роки, колекцію баскетбольних сувенірів і багато іншого.

Зараз музей баскетбольної слави складається з трьох відділень - меморіального кабінету Бориса Литвака, залу слави СДЮСШОР імені Литвака, а також безпосередньо залу баскетбольної слави Одеси.

Відзначимо, що команди з Одеси - "БІПА-Мода" та МБК "Одеса" - чотири рази ставали чемпіонами України серед чоловічих команд. Крім того, клуб "Хімік" з міста Южне Одеської області виграв два останніх чемпіонати української баскетбольної Суперліги.

Також МБК "Одеса" є переможцем NEBL (Східно-Європейської баскетбольної ліги) 2001 року, а "Хімік" в сезоні 2005/06 ставав фіналістом Кубка виклику ФІБА.

Борис Литвак - прославлений дитячий баскетбольний тренер і громадський діяч. Він пішов з життя у 2014 році.