Збірна України з баскетболу не без проблем впоралася з Албанією

Збірна України з баскетболу перемогла команду Албанії у своєму другому матчі товариського турніру в Естонії. Команда Євгена Мурзіна сьогодні обіграла суперника з рахунком 71:65.

У складі збірної України найбільш результативними гравцями знову стали представники передньої лінії - центрові Артем Пустовий, В'ячеслав Кравцов і Кирило Фесенко, а також форвард Максим Корнієнко.

Зазначимо, що збірна Албанії - одна з найслабших команд Європи. Вчора на турнірі в Естонії ця команда поступилася Ізраїлю з різницею в 70 очок.

Україна - Албанія - 71:65 (24:16, 16:9, 18:17, 13:23)

Україна: Пустовий (13 + 4 підбирання), Кравцов (12), Корнієнко (11 + 5 підбирань), Фесенко (10), Бобров (7), Рябчук (7 + 6 підбирань), Липовий (6), Конєв (3 + 6 підбирань), Артамонов (2 + 4 передачі), Мішула (0 + 3 підбирання), Глєбов (0).

Завтра збірна України проведе останній матч турніру, де її суперником стане команда Ізраїлю.