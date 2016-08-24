Баскетбольна збірна України легко перемогла Естонію

Збірна України з баскетболу розпочала участь на товариському турнірі в Естонії, де національні команди готуються до відбіркового турніру Чемпіонату Європи з баскетболу 2017 року.

У своєму першому матчі команда Євгена Мурзіна перемогла збірну Естонії з рахунком 72:55. Найкращими гравцями української команди стали гравці передньої лінії - В'ячеслав Кравцов і Максим Корнієнко.

Завтра збірна України проведе матч проти команди Албанії.

Естонія – Україна– 55:72 (16:16, 13:26, 13:12, 13:18)

У: Кравцов (13 + 5 підбирань), Мішула (11), Бобров (10 + 7 підбирань), Корнієнко (10 + 10 підбирань), Лукашов (9), Фесенко (8), Глєбов (4), Липовий (3), Артамонов (2), Пустовий (2), Рябчук (0), Конєв (0 + 5 підбирань).