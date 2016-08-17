Збірна України з баскетболу проведе домашній матч з Косовом у Вільнюсі

Як зазначає Федерація баскетболу України, 31 серпня національна збірна стартує у кваліфікаційному етапі до чемпіонату Європи-2017. Її першим суперником буде команда Болгарії, яку українці приймають у столичному Палаці спорту о 19:00.

"На жаль, із запланованих трьох домашніх матчів наші збірна проведе в Україні лише два. Причина криється у тому, що в України немає дипломатичних стосунків з Косовом. Таким чином, домашній матч проти Косова, який запланований на 14 вересня, наша збірна проведе у Литві", - йдеться у повідомленні.

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16 серпня пропозицію ФБУ зіграти у Вільнюсі офіційно задовольнила FIBA.

Домашньою ареною українців на один матч стане резервна зала Siemens Arena. Початок матчу 14 вересня заплановано на 19:00.

Згідно з розкладом матчів у кваліфікації до чемпіонату Європи 2017, 3 вересня о 19:00 Косово проведе домашній матч з Україною на своїй території - у Мітровиці в спортивному залі Minatori.