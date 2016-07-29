Баскетболісти Фесенко і Корнієнко не братимуть участь у контрольних матчах Україна - Німеччина

Сьогодні національна чоловіча збірна України вирушить до Німеччини на два контрольних матчі зі збірною цієї країни. Цими поєдинками відкриється другий, ігровий, етап підготовки команди до кваліфікації на ЄвроБаскет, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Головний тренер збірної України розповів про підсумки першого етапу зборів і плани на майбутнє.

"Перший етап підготовки ми закінчили. Цей період у нас був направлений на відновлення кондицій гравців. Багато гравців приїхали після відпустки і їм було прописано уникати тренувань, тому ми старалися використати цей час для приведення їх у належний стан. Щось вийшло, щось ні. У нас є втрати. На тлі гарної фізичної підготовки ми втратили на цю поїздку до Німеччини Фесенка і Корнієнка. Корнієнко одужує швидше. Він вже навіть брав участь у спарингу (на останньому перед від’їздом команди тренуванні – ред.). Якийсь вірус підхопив. До речі не він один. Чотири гравця під час цього двотижневого періоду теж через це пройшли. На сьогодні вірус не дозволяє їхати Фесенку і ми вирішили поберегти Корнієнка. Його перевіряти не треба, це гравець основного складу. Хлопці залишаться у Пущі Водиці і працюватимуть за індивідуальним графіком з тренером".

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Говорячи про конкуренцію в команді, Мурзін відзначив: "До Німеччини їдуть тринадцять гравців. Конкуренція зберігається (завершив роботу у збірній і поїхав додому на сьогодні лише Лебединцев – ред.).

В пояснюючи ситуацію, що в Німеччині команда гратиме два матчі, один відкритий, інший – за зачиненими дверима, пояснив: "Перша гра у нас о 9-й вечора, друга – о 2-й дня. Гратимуть усі. Будемо награвати різні зв’язки, перевіряти різних людей на тій чи іншій позиції. Є оновлення у складі збірної, є молоді гравці, нові гравці, тому будемо їх передивлятися. Тренувальний процес – це одне, навіть ось такі ігри між собою (розмова відбулася після двостороннього спарингу команди – ред.) по-різному впливають на гравців. Вони по-різному виглядають".

Як повідомляв УНІАН, відбірний турнір на ЄвроБаскет для підопічних Євгена Мурзіна розпочнеться 31 серпня у Києві матчем Україна – Болгарія.