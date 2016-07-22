Молодіжна збірна України з баскетболу програла у чвертьфіналі чемпіонату Європи

В Гельсінкі завершився матч 1/4 фіналу молодіжного Євробаскету, в якому збірна України (U-20) програла команді Німеччини і вибула з боротьби за медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 52:64.

Українці чудово провели першу половину гри, вигравши її з загальною перевагою в 6 очок - 28:22 і утримували свою перевагу до середини третьої чверті. Але, починаючи з 26-ї хвилини, наша команда поступово віддала ініціативу супернику.

За підсумками третьої 10-хвилинки німці зрівняли рахунок, а в заключній четвертій чверті матчу влаштували формений розгром підопічним Максима Міхельсона обігравши їх з дворазовою перевагою - 24:12.

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Найрезультативнішим гравцем матчу у складі збірної України став Святослав Михайлюк, на рахунку якого 12 очок.

Німеччина U-20 — Україна U-20 64:52 (10:12, 12:16, 18:12, 24:12)

Україна: Сидоров (5 + 7 передач), Михайлюк (12 + 4 перехоплення + 4 втрати), Балабан (5), Тарасенко (9 + 8 підбирань), Скапінцев (5) — старт; Зотов (3), Кобець (3 + 7 підбирань), Павлов (10), Лебединцев, Мірошниченко