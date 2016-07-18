Президент ФБУ підтвердив входження "Будівельника" та "Дніпра" до Суперліги

Київський "Будівельник" та "Дніпро" знаходяться в кроці від вступу до баскетбольної Суперлігу. Про це в інтерв'ю basket.com.ua повідомив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Той же "Будівельник" практично однією ногою в чемпіонаті України, їм залишилося вирішити свої питання з заборгованістю перед гравцями, і це питання на моєму особистому контролі. У "Дніпра" немає проблем з українцями, але є складнощі з парою легіонерів, які виявилися шахраями, але думаю і це питання вирішиться", - сказав Бродський.

Він також додав, що найближчим часом має вирішитися питання про участь у Читайте такожЮжненський "Хімік" потрапив до групового етапу Ліги чемпіонівСуперлізі команд із Кременчука і Харкова.

"З Кременчука приїжджали спонсори, які хочуть грати, розраховую на те, що і з мером ми знайдемо взаєморозуміння. Харківський "Політехнік" за спортивним принципом пробився до Суперліги і збирається в ній грати", - додав функціонер.

За словами Бродського, МБК "Миколаїв", який кілька тижнів тому залишився без президента, також має взяти участь у наступному сезоні Суперліги.

Нагадаємо, що крім цих команд, на даний момент нічого не загрожує виступу в наступному сезоні Суперліги южненському "Хіміку", "Черкаським Мавпам", криворізькому "Кривбасу", БК "Запоріжжя" та одеської "Бипе".