Президент клубу баскетбольної Суперліги "Миколаів" залишив посаду

Президент Миколаєва Михайло Козир залишив посаду за станом здоров’я, повідомляється на сайті Федерації баскетболу України.

Наступного керівника в клубі поки не називають.

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Мохайло Козир очолював МБК Миколаїв з квітня 2015 року. На чолі з ним команда посіла п’яте місце в регулярному чемпіонаті сезону-2015/16, поступившись у чвертьфіналі плей-оф "Черкаським Мавпам".