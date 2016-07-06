Президент клубу баскетбольної Суперліги "Миколаів" залишив посаду
18:35, 06 липня 2016Баскетбол
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Михайло Козир залишив посаду за станом здоров’я.
Козир трохи більше року керував клубом "Миколаїв" / fbu.ua
Президент Миколаєва Михайло Козир залишив посаду за станом здоров’я, повідомляється на сайті Федерації баскетболу України.
Наступного керівника в клубі поки не називають.
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Мохайло Козир очолював МБК Миколаїв з квітня 2015 року. На чолі з ним команда посіла п’яте місце в регулярному чемпіонаті сезону-2015/16, поступившись у чвертьфіналі плей-оф "Черкаським Мавпам".
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