Росіянин Мозгов переходить у "Лейкерс", де заробить 64 мільйони доларів

Російський центровий Тімофєй Мозгов домовився з "Лос-Анджелес Лейкерс" про підписання чотирирічного контракту на суму 64 мільйони доларів, повідомляє ESPN.

Раніше 29-річний Мозгов виступав у "Клівленд Кавальєрс", з яким минулого місяця став чемпіоном НБА. У минулому сезоні він провів 72 матчі регулярного чемпіонату, 48 з яких починав у стартовій п'ятірці. Тим не менш, в плей-офф ігровий час росіянина скоротився - у 13 матчах він проводив на майданчику по 6 хвилин, набираючи 1,2 очка в середньому за гру.

До цього новачок "Лейкерс" грав за "Нью-Йорк Нікс" та "Денвер Наггетс". В НБА він виступає з 2010 року.

Зазначимо, що в наступному сезоні в НБА залишиться лише два росіянина. Крім Мозгова, це запасний центровий "Клівленда" Саша Каун - дія його контракту з "Кавальерс" закінчується влітку 2017 року.

Разом з тим, третій представник РФ в НБА Сергій Карасьов, який грав у "Бруклін Нетс", сьогодні уклав контракт з санкт-петербурзьким "Зенітом". Про це повідомив офіційний сайт російського клубу.

У минулому сезоні Карасьов провів за "Бруклін" 40 матчів, набираючи 2,4 очка в середньому за гру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в НБА почався період, коли клуби можуть вести переговори з вільними агентами. Договори укладаються на тлі значного підвищення стелі зарплат.