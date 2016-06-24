Один з найсильніших гравців НБА ЛеБрон Джеймс відмовився їхати на Олімпіаду в Ріо

Лідер команди-чемпіона НБА сезону 2015/16 "Клівленд Кавальєрс" ЛеБрон Джеймс заявив, що не поїде на Олімпійські ігри в Ріо у складі збірної США, повідомляє Isport з посиланням на bleacherreport.com.

Конкретної причини такого рішення Джеймс не назвав. Однак напередодні він повідомляв, що хоче відпочити від такого напруженого і тривалого сезону, в якому він разом з Клівлендом став чемпіоном НБА.

Крім Джеймса, від участі в Олімпіаді відмовився форвард "Юти Джазз" Гордон Хейворд. Він пояснив це тим, що незабаром на світ має з'явитися його друга дитина, і він не хоче пропустити цю найважливішу подію в своєму житті.

Нагадаємо, що раніше свою участь в Олімпіаді у складі збірної США підтвердили: Джиммі Батлер, Демар ДеРозан, Кармело Ентоні, Кайл Лоурі і ДеАндре Джордан.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 відбудуться в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня. Збірна США традиційно є основним фаворитом і претендентом на перемогу в чоловічому баскетбольному турнірі.