НБА: "Нью-Йорк Нікс" визначилися з головним тренером

Джеф Хорнасек узгодив з "Нью-Йорк Нікс" трирічний контракт, повідомляє ESPN.

За цей термін тренер має отримати 15 мільйонів доларів на роботу головним тренером команди.

53-річний Хорнасек раніше протягом двох з половиною сезонів очолював "Фінікс Санс" і добився з командою 101 перемоги при 112 поразках в регулярному чемпіонаті, жодного разу не вивівши її в плей-офф.

Він був звільнений з "Санс" в середині поточного сезону після того, як його підопічні програли 35 з 49 матчів.