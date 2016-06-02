НБА: "Нью-Йорк Нікс" визначилися з головним тренером
11:43, 02 червня 2016Баскетбол
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Команду очолить екс-наставник "Фінікса" Джеф Хорнасек.
Хорнасек очолить "Нікс" / nbcsports.com
Джеф Хорнасек узгодив з "Нью-Йорк Нікс" трирічний контракт, повідомляє ESPN.
За цей термін тренер має отримати 15 мільйонів доларів на роботу головним тренером команди.
53-річний Хорнасек раніше протягом двох з половиною сезонів очолював "Фінікс Санс" і добився з командою 101 перемоги при 112 поразках в регулярному чемпіонаті, жодного разу не вивівши її в плей-офф.
Він був звільнений з "Санс" в середині поточного сезону після того, як його підопічні програли 35 з 49 матчів.
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