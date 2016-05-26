НБА: "Клівленд" знову повів у серії з "Торонто"
11:43, 26 травня 2016Баскетбол
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"Кавальєрс" здобули третю перемогу над канадцями і знаходяться за крок від фіналу НБА.
Reuters
Команда "Клівленд Кавальерс" здобула третю перемогу у фінальній серії Східної конференції НБА проти "Торонто Репторс".
Команда Тайрона Лю розгромила суперника з різницею у 38 очок, а три зірки "Кавс" ЛеБрон Джеймс, Кевін Лав і Кайрі Ірвінг внесли приблизно однаковий внесок в успіх.
Наступна гра серії відбудеться післязавтра, 28 травня, в Торонто. Там "Репторс" у цьому протистоянні поки залишаються непереможними.
Клівленд - Торонто - 116:78 (37:19, 28:15, 35:26, 16:18)
До: Лав (25), Джеймс (23 + 6 підбирань + 8 передач), Ірвінг (23), Джефферсон (11 + 6 підбирань), Томпсон (9 + 10 підбирань);
Т: ДеРозан (14), Лоурі (13 + 6 передач);
Рахунок у серії - 3:2.
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