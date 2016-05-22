НБА: "Клівленд" вперше у сезоні програв в плей-офф
11:36, 22 травня 2016Баскетбол
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Команда Тайрона Лью зазнала поразки у матчі з "Торонто".
Reuters
"Клівленд Кавальерс" програли свій перший матч в нинішньому розіграші плей-офф НБА.
Команда Тайрона Ллю поступилася на виїзді "Торонто" з рахунком 84:99. Ця була третя фінальна гра Східної конференції, і "Клівленд" продовжує вести в серії з рахунком 2:1.
Торонто Репторс - Клівленд Кавальерс - 99:84 (27:24, 33:23, 20:23, 19:14)
Т: ДеРозан (32 + 5 підбирань), Лоурі (20 + 6 підбирань), Джозеф (14 + 5 підбирань), Паттерсон (10 + 6 підбирань), Керролл (10), Бійомбо (7 + 26 підбирань);
К: Джеймс (24 + 8 підбирань + 5 передач), Сміт (22 + 5 підбирань), Ірвінг (13), Фрай (11);
Рахунок у серії: 1:2.
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