НБА: "Голден Стейт" зазнав другої поразки в плей-офф

"Голден Стейт Уорріорс" минулої ночі програли свій другий матч у нинішньому плей-офф НБА.

Команда, яка за весь регулярний чемпіонат поступилася лише дев'ять разів (у 82 матчах), не змогла впоратися на виїзді з "Портлендом", поступившись йому 108:120. Перший раз "Уорріорс" програли в плей-офф, коли зазнали поразки від "Х'юстона" у чвертьфіналі конференції.

Також зазначимо, що "Голден Стейт" продовжує виступати без свого лідера Стефена Каррі, який відновлюється після отриманої травми.

В іншому матчі дня "Торонто Репторс" взяли виїзну перемогу над "Майамі Хіт" і повели у серії 2:1.

Портленд - Голден Стейт - 120:108 (22:28, 36:18, 35:34, 27:28)

П: Ліллард (40 + 5 підбирань + 10 передач), Аміну (23 + 10 підбирань), Макколлум (22), Краббе (10);

ГС: Грін (37 + 9 підбирань + 8 передач), Томпсон (35);

Рахунок у серії - 1:2.

Майамі – Торонто– 91:95 (19:23, 21:26, 28:19, 23:27)

М: Вейд (38 + 8 підбирань), Драгіч (12), Джонсон (10 + 6 підбирань);

Т: Лаурі (33), ДеРозан (19 + 6 підбирань + 5 передач), Валанчюнас (16 + 12 підбирань);

Рахунок у серії - 1:2.