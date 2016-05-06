НБА: "Торонто" зрівняв рахунок у серії плей-офф з "Майамі"

У Торонто відбувся матч півфінальної серії плей-офф Східної конференції сезону Національної баскетбольної асоціації, в якому "Торонто" обіграв "Майамі" і зрівняв рахунок в серії.

Матч завершився з рахунком 96:92.

Раніше, в ніч на 4 травня за київським часом, в першому матчі серії, гості виграли в Торонто - 96:102.

Торонто – Майамі 96:92 ОТ (29:19, 19:22, 15:24, 23:21, 10:6)

Торонто: Керролл (21), ДеРозан (20 + 8 підбирань), Лоурі (18 + 6 передач), Валанчюнас (15 + 12 підбирань), Пауелл (2) – старт; Росс (10), Джозеф (8), Паттерсон (2), Дж. Джонсон (0), Бійомбо (0).

Майамі: Драгіч (20), Джонсон (17), Вейд (17 + 5 втрат), Уайтсайд (13 + 13 підбирань), Денг (12) – старт; Річардсон (5), Грін (4), Вінслоу (2), Хаслем (2), Стаудемайр (0).

Рахунок у серії 1:1