Чемпіоном України з баскетболу серед жінок стала команда з Одеси

Одеський "Інтерхім-СДЮСШОР" вперше у своїй історії став чемпіоном України з баскетболу серед жінок.

У фінальній серії, яка тривала до двох перемог однієї з команд, "Інтерхім" обіграв київське "Динамо-НПУ" з рахунком 2:0. У столиці підопічні Ірини Щипакіної виграли 98:68, а сьогодні в Одесі повторили успіх - 91:69.

Бронзові медалі чемпіонату України взяли дівчата з команди "Вінницькі блискавки". У серії за третє місце вони двічі обіграли БК "Франківськ".

Зазначимо, що це чемпіонство стало першим в історії одеської команди, яка реваншувалася перед "Динамо-НПУ" за поразку у фіналі минулого сезону.