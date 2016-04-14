Півфінал чемпіонату України з баскетболу відкрився перемогами "Кривбасу" та "Динамо"

Київське "Динамо" та южненський "Хімік" виграли у перших півфінальних матчах плей-офф чемпіонату України з баскетболу.

Гравцям "Динамо" вдалося переграти криворізький "Кривбас" завдяки старанням литовсько-українського центрового Михайла Анісімова та захисника збірної України Олександра Липового. На двох вони набрали 48 очок - більше, ніж їх партнери разом узяті.

В іншому матчі "Хімік" очікувано, але не без проблем переграв "Черкаські Мавпи". В останній чверті гості завдяки кільком точним триочковим кидкам від Кліма Артамонова, Дениса Носкова та Олександра Кобця наблизилися до южненців на відстань чотирьох очок, але більшого досягти не змогли. "Хімік" кілька разів вдало відзахищався і довів справу до перемоги з різницею в 11 балів.

Півфінальні серії плей-офф чемпіонату України тривають до трьох перемог однієї з команд.

Кривбас (Кривий Ріг) — Динамо (Київ) - 70:82 (22:21, 11:19, 20:23, 17:19)

К: Бояркін (15 + 5 передач), Тихонов (13), Івшин (10 + 5 підбирань)

Д: Липовий (25 + 7 підбирань + 4 передачі), Анісімов (23 + 6 підбирань), Слипенчук (11), Фандербьорк (9 + 8 підбирань + 5 передач);

Рахунок в серії - 0:1.

Хімік (Южне) – Черкаські Мавпи - 86:75 (24:15, 16:20, 21:18, 25:22)

Х: Петров (18 + 10 підбирань), Шоу (16 + 5 підбирань), Фрэзьер (11), Мальчевський (11), Сидоров (10 + 5 передач), Конєв (8 + 5 підбирань)

ЧМ: Кобець (20), Завадський (19), Артамонов (12 + 5 передач), Сізов (10 + 5 підбирань + 5 передач), Носков (9 + 6 підбирань);

Рахунок у серії - 1:0.